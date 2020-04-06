Virüs salgını insanları uyandırmalıdır

Koronavirüs salgınına karşı küresel laboratuarlar zamana karşı bir yarış içinde mücadele ediliyor.

Virüs dehşeti artıkça tedbir ve karantina düzeyi de artırılmaya başlandı. Bu arada virüs salgını genel bir şekilde İslâm toplumunda da özeleştiriye ve muhasebeye yol açmıştır. Meselâ, Çin’de Müslüman halkı ibadetinden alı koymak, namaz kılan oruç tutan her Müslümanı potansiyel suçlu görmek, yüzlerce genci rehabilitasyon yapma bahanesiyle kamplara yerleştirilerek işkenceye maruz bırakıldığını görüyoruz.

Keza, Afganistan, Myanmar, Filistin, Irak, Suriye ve Libya gibi islâm devletlerinde maruz kalınan zulümleri tekrar etmeye gerek yoktur. Mazlum Suriye halkının çilesi göz önündedir. Bu mazlum milletin ahi arş-ı alayi titretiyor, ne BM’lerden ne de İslâm âleminden bu vahşete ciddi manada dur diyen olmadı. İslâm âleminin bu haksızlık karşısında sessiz kalması, Efendimiz (asm)’ın buyurduğu hadis- i Şerifte “Bir kötülük gördüğünüz zaman elinizle, gücünüz yetmezse dilinizle, ona da gücünüz yetmezse kalben buz ediniz. İşte bu imanın en zayıf derecesidir.”1 ikazını duymamak anlamına gelir.

Bu kanayan yaraya İslâm ülkelerin sahip çıkması ve behemehal çare ve çözüm yollarına baş vurması lâzımken, sessiz kalmaları ibret vericidir.

Bediüzzaman Hazretlerinin, Mektubat eserinden zalimlere haykıran bir nidâyı hatırlayalım: “Zulme rıza zulümdür.”2

İnsanların zulüm ve adaletsiz davranışlarından dolayı Kadir-i Mutlak yüce Mevla’mız geçmişte nasıl Nemrut’u bir sinekle, Firavun’u bir karıncayla, Ad ve Semud, Nuh (as), Lut (as) ve Şuayb (as)’ın kavimleri helâk ettiği gibi, günümüz insanlarını da bir virüs ile cezalandırılmıştır. Şunu da unutmayalım ki “Ceza amel cinsinden gelir.” Kim ne yaparsa onu bulur.

Cenab-ı Allah’ın hikmetine bakın, Kur’ân’ı Kerimden, günümüze ışık tutan aşağıdaki âyet sanki bugün nazil olmuş gibi insanları uyarıyor. Yüce Allah şöyle ferman buyurmuş: ” İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını (dünyada) onlara tattıracak.”3 Allah’ın bir ismi Adl’dır. Adaletini görmek için, olaylara pür dikkatle ve ibretle bakmak lazımdır.

Yâ Rabbi! Dünyada imtihanımızı kolaylaştır. Bu musibet-i amme karşısında bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ver. Âmin…

Dipnotlar:

1-Müslim, İman ,78, Tirmizî, Fiten,11

2- Mektubat s.407 3- Rüm süresi ayet 41