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24 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Hukukçular neye muhtaç?

Sami Karakalem
24 Mayıs 2024, Cuma
Bir hukukçu adayı için evvelen iyi bir eğitim modeli gerekir.

“Ben hukukçu olacağım” diye yola çıkan ve bunun için hazırlık yapan öğrenciye “işte ferdî yeteneklerin keşfedildiği ve aktif katılımın olduğu bir eğitim ve öğretim ortam seni bekliyor” diyecek yöneticilere ve eğitimcilere ihtiyaç var.

Hukuk fakültelerinde bugün için tam teşekküllü bir hoca kadrosuna ihtiyaç var.

Türkiye’de hukuk fakültelerinin sayısı fazla. Bu nedenle bu fakültelerde kadro zaafiyeti var.

Tam olarak teşekkül etmemiş bir kadro ile eğitim vermeye kalkışmak; uzun vadede faydadan çok zarar getireceğini düşünüyoruz. Nitekim uygulama bizi haklı buluyor.

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Öz ve gerçek eğitim programlarına ihtiyacımız var. Her ilde üniversite açmak mantıklı değil, yanlış. Aynı şekilde her üniversitede hukuk bölümü açmak daha da yanlış. Bu kararları verenlerin niyetleri sorgulanmalıdır!

“Hukuk devleti ilkesi”, yargı kararlarının uygulanmasını gerektirir. Her hukukçu, kendinden emin ve cesurca görüşünü beyan etmeli ve kararını vermeli.

Bunun için iktidar sahipleri, kişisel amaçlar ve parti geleceği adına yargıdan tamamen elini çekmeli ya da çektirilmelidir.

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Avukatlar, yargının temel unsurlarından biridir ve savunma mekanizmasının önemli bir parçasıdır. Ancak avukat sayısına sınırlama getirilmesi gereklidir. Bu sınırlama için, hukuk bölümünden mezun olanlara ek sınavlar yapmak yeterli değil. Bunun yerine, kadro yetersizliği bulunan ve zaruri olmayan üniversitelerdeki hukuk bölümlerinin eleman ve materyalleri diğer üniversitelere aktarılmalı ve atıl kalan hukuk bölümleri kapatılmalıdır.

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Avukat olmak isteyen genç hukukçuların, bölümlerini okurken avukatlık yapabilmesi için özel bir müfredat sunulmalı ve pratik eğitime özellikle önem verilmelidir. Ayrıca, savcı ve hakimlik gibi farklı meslekleri hedefleyen öğrencilerin, hukuk bölümünü bitirmeden meslek tercihlerini yapabilmeleri ve buna göre program oluşturulması gereklidir.

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Adalet devletin temelidir ve devletin işleyişi ve vatandaşlarının gerçek refahı adaletle sağlanır. İşte bu sebeple, adalet odaklı bir yapıya ihtiyacımız var. Bu yapının temelinde ideolojik düşüncelerden uzak, insani değerlere odaklanan doğru bir eğitim bulunmalıdır. Ardından, Hakk’a ve halka hizmet edecek kararlar ve kanunlar için gelişmiş yargı ve hukuk sistemine ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda, “yeni bir anayasa bu zemini oluşturabilir mi?” sorusuna, “neden olmasın!” diyebiliriz.

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