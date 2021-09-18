"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

İnsan neyi, neden paylaşır?

Sebahattin YAŞAR
18 Eylül 2021, Cumartesi
Paylaşmak; haddizatında ne iyidir, ne kötüdür. İyi veya kötü olan neyin, neden, ne kadar paylaşıldığıdır. ‘Paylaşmayacaksın’ demek de bu potansiyele bir doğru mecra kazandırmıyor.

İnsan düşüncesini, üretimini, tefekkürünü, gözlemlerini, derslerini, hatıralarını paylaşmak ister. Burada önemli olan, paylaşımın meşrî sınırlarına itinadır. Bu paylaşma duygusu insan iradesinden doğru bir mecra bekler. İşte buradaki imtihan, iradeyi yönetme biçimidir.

Aslolan insanın neyi, neden paylaştığıdır. Niyet faktörü paylaşan ve paylaşılan taraflar için önem arz eder. Niyet, yapılan işin mahiyetini belirler.

İletişim kurmanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın, güzel ve doğru şeyleri yaymanın, uyarmanın, zararlara dikkat çekmenin ve bir bütün halinde eğitim araçlarını doğru ve etkin kullanmalıdır insan. Araçlar, amaca hizmet eder.

Her fikir teknolojik araçlara ihtiyaç duyar. Tanınmak ve yayılmak için bu bir gerekliliktir. Tahrip kolay, tamir zor olduğundan tamir kolaylaştırıcı araçlara daha çok ihtiyaç duyar. Radyo örneğinde olduğu gibi, radyoyu kullanmamak değil, radyo aracılığı ile hava zerrelerine ne yüklenip gönderildiği önemlidir. Ayrıca radyo ile keyifli hevesatın beşten bir olarak belirlenmesi de radyo ve benzerlerinin nasıl kullanılacağına bir işarettir denilebilir.

Evet, su-i misal misal olmaz. Hep kötüyü nazara sunmak, iyi ve güzeli gölgede bırakır. Kötüyü görmemek değil; kötüyü iyi ile def etmek esastır.

Helâl dairesi, imkânları anlamlı hale getirir. Bütünü elde edilemeyeni, bütün bütün terk etmemek, bir iyileş(tir)me kaidesidir.

Avucunun içinde, düşüncesini dünyaya ulaştırmanın bir aracı olan insanın, bu aracı kullanmaması değil; meşrû şekilde nasıl kullanılacağının sınırlarını bilmesi ve ona göre kullanması önerilendir.

Milyarlarca insanın bu paylaşım ağının içinde olduğu düşünüldüğünde, paylaşım meselesinin çok daha önemli olduğu anlaşılır. Herkes heybesindekini satma peşindedir. Kaliteli malı olan için bu zemin çok kıymetli bir pazardır. Bir o kadar da profesyonel pazarlamacılara ihtiyaç vardır. 

Evet, bu kaygan zeminde durmak zor bir imtihandır; ama dâvâ sahipleri için bu kaçınılmaz bir zorunluluktur. 

Meseleye böyle de bakılabilir.

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu faiz oranı dünyada yok

    ABD, Kabil'deki hava saldırısında sivilleri öldürdüğünü itiraf etti: 'Özür diliyoruz'

    Olağanüstü yargı olağanlaştı

    Her şeyin başı adalet

    Fransa, ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

    Filistin yanlısı gösteriler engellenemez

    TFF, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir yapılması düşüncesini onaylamadı

    Afganistan’da insani durum umutsuz

    Demokrasi şehitleri rahmetle yad edildi

    Sağlıkta dönüşüm haksızlığa yol açtı

    Muhalefetten özür dileyecek misiniz?

    Erbaş dini siyasetin emrine amade kıldı

    Uygur Türkleri BM önünde

    Pandemi çocuk işçiliğini arttırdı

    İyi eğitim için çocuk görüşü alınsın

    Hane halkının kredi borcu 874 milyar

    15 bin taksiye kamera takılacak

    Avustralya’ya tepkiler büyüyor

    Fransa 'Yüzyılın Anlaşması'nı ABD ve İngiltere'ye kaptırdı: "Sırtımızdan vurulduk"

    SNHR: Suriye'de fırınları hedef alan 174 saldırıda 801 sivil öldü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Muhalefete ortak miting çağrısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Dizgin tutma ve ehlileştirme farkı
    Sebahattin YAŞAR

    İnsan neyi, neden paylaşır?
    Genel

    Bu faiz oranı dünyada yok
    Ali FERŞADOĞLU

    “İman ilminin sırlarına” yalnız başına ulaşılamaz
    H. Muharrem OKUR

    Hatıralardan bir demet
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklara kulak ver
    Rüstem GARZANLI

    Sırrın ölçüsü nedir?
    Mehmet ÇETİN

    İyilik, nasıl iyilik getirir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.