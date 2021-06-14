"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yalancının mumu ne zaman söner?

Sebahattin YAŞAR
14 Haziran 2021, Pazartesi
Eskiden ‘yalancının mumu yatsıya kadar’ derlerdi.

Bence pek çok atasözü ve deyimlerimizde olduğu gibi bu atasözünde de bir zemin kayması yaşanıyor diye düşünüyorum.

Çağa göre yalanlar da yalancılar da değişiyor, hatta yalancıların taktikleri de. Bundandır ki, yalanların uzun süre yaşaması da son zamanlarda çok görülen bir durum. Artık uzun ömürlü yalanlar gündemde.

Yatsıya kadar değil, yalan söylenen kişinin, kişilerin gafletten uyanmalarına veya uyanamamalarına kadar sürüp giden bir şey bu.

Adam milletin gözlerinin içine baka baka yalan söylüyor ve bu yalanı da destekleyen başka başka yalancılar türüyor, ama hiç istifini bozmadan, yüzü kızarmadan, yani utanmadan, sıkılmadan yeni yeni yalanlar üretmeye, türetmeye ve bu yalanları satmaya devam ediyor. 

Kötü ki, alıcı da buluyor.

Mesele bu yalanı üreten ve satan değil. Asıl mesele, bu yalanları satın alanlar, dinleyenler, bir daha kananlar, aldatıldık denildiği halde yine, yeni yeni aldatılmayı göze alanlardır.

Yani uyanık olmayan bir insanı, toplumu elbette çarpmak isteyenler, çarpanlar, yalanlarla dolanlarla işini yürütenler hep var olacaktır. 

Birileri de yalancının mumunun yatsıda söneceğini bekleyecektir.

Allah kullarına akıl vermiştir. Bu akıl denen nimet de, faydalıyı zararlıdan, yalancıyı doğrudan ayırmak içindir. Bu yapılmadığı sürece, yalanlarla dolanlarla işlerini yürütenler hep var olacaktır.

Bir insan, bir toplum bir değil, beş değil, on değil sürekli aldatılıyorsa, yani bir delikten on kez sokuluyorsa, orada yanıltanlar, yalan söyleyenler kadar, yalanlarla kandırılmaya alışan insanları da gündem yapmak gerekir. Aklını işletmeyenler elbette akıldışı muamelelere maruz kalırlar.

Yalancının mumunun sönmesi için yatsıyı bekleyenler, çok bekler. 

Yalancının mumu, yalancının yalanlarını fark eden akıl sahiplerinin varlığını ile söner. Yoksa yalanlar değişir, insanların aldatılmaları değişmez.

Okunma Sayısı: 234
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Atatürk ilkeleri diye bir ders olamaz

    12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

    Demokrasi bloku şart

    Yolsuzluk algısında da dibe vurduk

    Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı: 56 baraka kül oldu

    Avrupa’da, denizleri en çok kirleten ülkeyiz

    Kanal, müsilajı temizlemez

    Türkiye'nin son 24 saati

    Müsilaj yoğunluğu Çanakkale Boğazı'nda

    1 milyar doz aşı hibe edecekler

    Tarım arazileri 4 milyon 720 bin hektar azaldı

    Kanadalı aile dualarla uğurlandı

    Mısır: Türkiye’den taleplerimiz var

    Dünyada ve Türkiye'de aşılamada son durum?

    'Kardeş kanı' bitkisine dikkat: Ciddi hayati tehlike oluşturuyor!

    Uzun yola çıkacaklara 'yaz lastiği' uyarısı

    Bosna savaşındaki en büyük insanlık tahribi: Diri diri yakılan üç bin Boşnak anıldı

    Son 51 senenin en sıcak 9. ilkbaharını yaşadık

    İsrail top oynayan çocukları gözaltına aldı

    Karnelerin ardından telafi eğitimi başlayacak

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Zalime itiraz etmek boynumuzun borcu!
    Süleyman KÖSMENE

    Sakın! Sakın! Sakın!
    Muhammed Sungur

    Berk gibi bir Bekir Berk geçti bu dünyadan...
    Şükrü BULUT

    İnsanlığı imhaya karşı, millî demokrasiler ve semavî dinler ittifakı…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Yalancının mumu ne zaman söner?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Yeni anayasa için “ortam” uygun mu?
    İlimdar Kaya

    Meşveret ve kulis
    Yeni Asya'dan Size

    Mağaza temsilcilerimizi Barla’ya bekliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.