Bediüzzaman Hazretleri ahireti böyle ispat ediyor -3

9. Enbiya ve evliyanın Rableri ile görüşecek, hususî birer telefonları vardır, diyor Bediüzzaman Hazretleri.

Hani “Gönülden gönüle bir yol vardır, görülmez” deniyor ya onun gibi. Hem bazı Peygamberler onun huzuruna çıkmışlar. Bunlar ittifakla haber veriyorlar ki ödül ve ceza için muhteşem ve öte yanda dehşetli bir yer hazırlanmış bizleri bekliyor. Güçlü bir sözle (ayetler ve hadisler) ve şiddetli bir şekilde tehdit ediyor. Aynı zamanda müjde veriyor. O (Cenab-ı Allah ) sözünde durmamak gibi bir şeye tenezzül etmez. Oysa o âhiretten haber verenler yalan üzerinde ittifak etmesi mümkün olmayan bir çoğunluk tarafından nakledilmektedir (Mütevatir haberler). Hem de İcma etmişler hepsi aynı kanaatte.

Demek bir başka yer var ve elbette o makarra gidilecektir.

10. Haşir Risalesi 10 Suret’te Said Nursî Hazretleri ahiretle ilgili açıklamalarına şöyle devam ediyor: İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerini örnek vererek tabiatın değişimini ve dönüşümüne dikkat çekerek sinema perdeleri gibi her saat ve mevsim başka bir âlem gösterildiğini ifade ediyor.

Dikkatle baktığımızda, o kadar karışık, süratli, çok gerçek perdeler içinde ne kadar mükemmel bir intizam ve denge vardır ki her şey yerli yerinde. Hayalî sinema perdeleri bile bu kadar muntazam olamaz. Milyonlarca yetenekli sihirbazlar bile bu sanatları yapamazlar. Bahar ayrı, yaz ayrı, güz ayrı, kış ayrı sanatta...

Demek ki, bize görünmeyen büyük bir zatın yani Mevla’mızın büyük mu’cizeleri var. İşte yap boz gibi yok edip tekrar inşa etmek O’na (cc) zor değil. Ve her şey kayıt altında ve o büyük mahşerde gösterilecek.

Anlaşılacağı üzere bu değişiklikler büyük bir mutluluk veya büyük bir hüsran yani ceza (karşılık) günü içindir. Büyük gayeleri var. Bu da dünyadaki davranışlarımıza bağlıdır.