6 Şubat depremi öncesi, öğretmenlik yaparken Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde işlediğimiz konulardan biri ahlâkî değerlerdi.

Ahlâkî değerlerin zıddını hayatımızdan duygu düşünce ve davranış dünyamızdan çıkarmak kalbimizden çıkarmak ve atmak olarak anlatıyorduk.

Büyük bir kalp çizip olumsuz duygu ve düşünceleri fırça ile temizlemek olarak gösteren bir resmimiz, daha doğrusu bir çizimimiz vardı.

Şimdi ben sizinle olumlu ve olumsuz duyguları paylaşmak istiyorum. Çarpı işareti karşıtlık ifade eder. İngilizce dersinde de kullanılır Big (büyük) X Small (küçük) gibi.

Manevî temizlik konusuna tekrar gelecek olursak şöyle ifade edebiliriz.

Merhamet X Acımasızlık

Affedicilik X Kin

Dürüstlük X Yalan

Sevgi X Nefret

Sorumluluk X Sorumsuzluk

Alçakgönüllülük X Kibir

Vefalı olmak X Vefasızlık

Sözünde durmak X Kaypaklık, sözünde durmamak.

Saygı X Saygısızlık

Adalet X Zulüm

Çalışkanlık X Tembellik

Cömertlik X Cimrilik

Diğergâmlık X Empati yoksunluğu

Emaneti korumak X Emanete ihanet

İyi niyet X Kötü niyet

Nezâket X Kabalık

Çalışkanlık X Tembellik

Cesaret X Korkaklık

Barış X Savaş

Güleryüzlülük X Ekşi surat

Özeleştiri X Kendini kusursuz sanma

Dostluk X Düşmanlık

Sabır X Sabırsızlık

Sadakat X İhanet

Kanaatkârlık X Tamahkârlık

Teşekkür etmek X Nankörlük

Özür dilemek X Hatalarından pişman olmamak

İffeti korumak X İffetsizlik

Utanma duygusu X Utanmazlık

Misafirperverlik X Misafiri sevmemek.

Uzlaşmacı, esnek olma X İnatçılık

Çocuklara bu ahlâkî değerlerimizi yazdığımda, “Hocam bunları yapabilsek biz peygamber oluruz” dediler.

Ben de demiştim ki, “Çocuklar bizlere örnek olarak gönderilen peygamberler rehberimizdir. “

Elbette elimizden geldiği kadar…

Selâm ve dua eder, dua bekleriz.