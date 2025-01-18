6 Şubat depremi öncesi, öğretmenlik yaparken Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi dersinde işlediğimiz konulardan biri ahlâkî değerlerdi.
Ahlâkî değerlerin zıddını hayatımızdan duygu düşünce ve davranış dünyamızdan çıkarmak kalbimizden çıkarmak ve atmak olarak anlatıyorduk.
Büyük bir kalp çizip olumsuz duygu ve düşünceleri fırça ile temizlemek olarak gösteren bir resmimiz, daha doğrusu bir çizimimiz vardı.
Şimdi ben sizinle olumlu ve olumsuz duyguları paylaşmak istiyorum. Çarpı işareti karşıtlık ifade eder. İngilizce dersinde de kullanılır Big (büyük) X Small (küçük) gibi.
Manevî temizlik konusuna tekrar gelecek olursak şöyle ifade edebiliriz.
Merhamet X Acımasızlık
Affedicilik X Kin
Dürüstlük X Yalan
Sevgi X Nefret
Sorumluluk X Sorumsuzluk
Alçakgönüllülük X Kibir
Vefalı olmak X Vefasızlık
Sözünde durmak X Kaypaklık, sözünde durmamak.
Saygı X Saygısızlık
Adalet X Zulüm
Çalışkanlık X Tembellik
Cömertlik X Cimrilik
Diğergâmlık X Empati yoksunluğu
Emaneti korumak X Emanete ihanet
İyi niyet X Kötü niyet
Nezâket X Kabalık
Çalışkanlık X Tembellik
Cesaret X Korkaklık
Barış X Savaş
Güleryüzlülük X Ekşi surat
Özeleştiri X Kendini kusursuz sanma
Dostluk X Düşmanlık
Sabır X Sabırsızlık
Sadakat X İhanet
Kanaatkârlık X Tamahkârlık
Teşekkür etmek X Nankörlük
Özür dilemek X Hatalarından pişman olmamak
İffeti korumak X İffetsizlik
Utanma duygusu X Utanmazlık
Misafirperverlik X Misafiri sevmemek.
Uzlaşmacı, esnek olma X İnatçılık
Çocuklara bu ahlâkî değerlerimizi yazdığımda, “Hocam bunları yapabilsek biz peygamber oluruz” dediler.
Ben de demiştim ki, “Çocuklar bizlere örnek olarak gönderilen peygamberler rehberimizdir. “
Elbette elimizden geldiği kadar…
Selâm ve dua eder, dua bekleriz.