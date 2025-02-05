Bediüzzaman Hazretleri ahireti böyle ispat ediyor (4)

11. Kararsız, geçici, sürekli değişen, dolup boşalan bir dünyadayız. Said Nursî şöyle devam ediyor:

Çoğunlukla mazlum ve masumlar hakkını alamadan, zalim zalimliği ile bu dünyadan göçüp gidiyor. Oysa Cenab-ı Allah’ın merhametine, yardımına, hikmetine, adaletine inanıyoruz. Eğer diyar-ı aher yani başka bir dünya yahut ahiret olmazsa Allah’ın hikmet merhamet inayet ve adaletinden bahsedemeyiz. Ve böylece merhametli, hikmetli, cömert, muhsin olan Allah’a hâşa sümme hâşa sefih gaddar bir zalim olduğunu kabul etmemiz gerekir. Bu ise gerçeklerin zıddına dönüşmesidir. Hakikati ters yüz etmektir ki ehli aklın yani akıl sahiplerinin ittifakıyla muhaldir, mümkün değildir. Yalnız her şeyin varlığını inkâr eden sofestai eblehler hariç.

Demek ki dünya ikidir. Öte dünya vardır. İlahi adalet tam olarak orda gerçekleşecektir. Aynı zaman da büyük bir ikram yeridir. Ahirette Cenab-ı Allah’ın gerçek anlamda hikmet, merhamet, inayet ve adaleti gerçekleşecektir.

12. Bize verilen kabiliyet, teçhizat ve melekeler sadece bu dünya için verilmemiştir. Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirirsek en azından buna niyet edip gayret gösterirsek diyar-ı aherde yani ahirette kurb-u şahanede bir diyar-ı saadet var biz de ona talibiz.

Haşir Risalesi’nden anladıklarımı aktarmaya çalıştım. Okuyup tefekkür edenler için şüphesiz daha bir çok hakikatler, sırlar, manalar, işaretler vardır. Her okuyan imanını artırır, ahiret inancını sağlamlaştırır zihnindeki istifhamlara, akla gelen sorulara cevaplar bulur, anlar ve anlatırlar…

Şimdi buna ilâveten konu ile alakalı Yasin Suresi’nin son ayetlerini de dikkatlerinize sunmak istiyorum.

Diyanet mealinde sebeb-i nüzul olarak sunulan bahis şöyledir. “Öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden Übey b. Halef çürümüş bir kemik alıp elinde ufaladıktan sonra, Hz. Resulullah’a (asm) dönerek: Allah’ın bu çürümüş kemikleri tekrar dirilteceğine mi inanıyorsun? dedi. Resulullah (asm): Evet seni diriltecek ve Cehenneme sokacak diye cevap verdi. Bunun üzerine 77-79. ayetler nazil oldu:

“İnsan görmez mi ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve ‘Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek’ diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O her türlü yaratmayı gayet iyi bilir.”

Ayetler gayet açık ve anlaşılır. Bundan 50-100 sene önce yoktuk ve Allah (cc) bizi yoktan var etti. Bizi var olmakla, hem de insan olarak var olmakla şereflendirdi. Varlığından haberdar etti. Tekrar var etmeye de gücü yeter. O (cc) her şeye kadirdir. Sadece ahiret değil dünya hayatının huzuru da O’na (cc) uymakla mümkündür. Elhamdülillah...

