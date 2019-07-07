Tuzaklı’da Nurlu bir piknik

Her yıl mutât olarak düzenlenen “Yeni Asya Aile ve Mezunlar Pikniği” bu sene de şevk dolu geçti elhâmdülillah.

Geçtiğimiz hafta Pazar günü Uludağ’ın Tuzaklı piknik alanında gerçekleştirilen piknik, 7’den 70’e herkesin katılmasıyla çok güzel bir hizmete medar oldu. Gemlik, Kütahya ve sâir yerlerden gelen misafirler pikniğimize iştirak ederek bizleri memnun ettiler. Pikniğimize gazetemiz yazarlarından Şükrü Bulut ve Rıfat Okyay da katıldı. Bütün misafirlerimizden Allah razı olsun diyoruz.

Pikniğimizde uhuvvet ve muhabbet dolu anlara şahit olduk. Birbirlerini belki de uzun zamandır gör(e)meyen ağabey ve kardeşler muhabbet edip hâsret giderdiler.

Sabah namazının hemen ardından Bursa’nın güzide kahraman ağabeyleriyle birlikte piknik hazırlıklarımızı yapıp yola koyulduk. Yol boyunca belirli noktalara -piknik alanımıza gelecek misafirlerimizi piknik alanına yönlendirmek amacıyla- pankartlar astık. Ve piknik alanımıza gidip güzelce hazırlıklarımızı yaptık.

Piknik boyunca İhlâs Risalesi’ndeki düsturları tek tek yaşadık elhamdülillah. Yapılan hizmetlerde sırf rıza-i İlâhî vardı. Teşrik-i mesai (iş bölümü) ederek çok yoğun olan işleri çok daha rahat ve kısa sürede hallettik elhamdülillah. Bir yandan çay ocağı kuruluyor ve çaylar yapılıyor, bir yandan arabalardan eşyalar indirilip piknik düzeni sağlanıyor, diğer yandan kahvaltı hazırlıkları yapılıp muhteşem karelere imza atılıyordu. Ne kadar da hoş ve lâtif bir manzara. Maşaallah, Barekallah…

Misafirlerimiz servis araçlarıyla yavaş yavaş piknik alanına gelmeye başlamışlardı. Gelen misafirleri karşılayıp münasip yerlere buyur ediyorduk.

Pikniklerin gözdesi olan Risale-i Nur dersleri yapıldı. Sabah, Orhan Kaşlıoğlu Ağabeyimiz Hutbe-i Şamiye’den güzel bir ders okudu. Sonra çaylar içildi, muhabbetler edildi. Piknik bu minvalde normal seyrinde devam etmekteydi. Ardından Ramazan Oruç Ağabeyimiz de güzel bir ders okudu. Bu arada yemekler yavaştan piknik alanına gelmişti. Bunu gören gençler hemen hizmet başına koştular.

Önce öğle namazları kılındı. Ardından ağabeylerin güzel bir şekilde iş taksimatı yaptırmasıyla gençler son derece güzel bir hizmet serdettiler. Yemekler konuluyor, güzel bir organizasyonla yemek hizmeti yapılıyordu. Yemek hizmeti yapılırken çok hoş ve güzel kareler yaşandı.

Kardeşler ve ağabeyler birbirlerine hoş lâtifelerle pikniğe ayrı bir renk katıyorlardı. Allah emeği geçenlerden razı olsun inşallah. Pikniğimizde çok hizmet eden çay ustaları Mehmet Ağabeyleri de burada zikretmek isterim. Son derece hijyen ve titizlikle yaptıkları çay hizmeti ile herkesi memnun etme gayreti içerisindeydiler. Allah onlardan da razı olsun inşaallah. Pikniğimiz Şükrü Bulut Ağabeyin kitaplarını imzalamasıyla yavaş yavaş sona ermişti.

Evet, aziz okuyucular. Bir piknikte yaşanılan kareleri sizlerle paylaşmaya çalıştık.

Bu tarz piknik programları sık sık yapılmalı ve genişletilmelidir.

Pikniklerde birlik bağları güçleniyor, kardeşler arasındaki samimiyet duygusu artıyor. Müfritane irtibatın en yoğun yaşandığı piknik programları sık sık yapılmalı, iştirak edilmeli ve teşvik edilmelidir. Ehl-i dalâlet ve nifakın saldırıları karşısında bizler aramızdaki ittihad ve uhuvvet bağlarına ne kadar katkıda bulunup o sicimleri sağlamlaştırırsak o kadar yararlı olur. Büyük yangınlar küçük kıvılcımlarla çıkar misalinden gidersek bizler aramızdaki sırrı uhuvveti çok sağlam bir hale getirmeliyiz. Yoksa aramıza atılacak bir kıvılcım kardeşler arasında yangına (tefrikaya) sebebiyet verebilir.

Bu noktadan düşünüldüğünde sağlamlaştırma aşamaları sadece pikniklerle kalınmamalı.

Birbirimizi ziyaret etme, okuma programları, mevlidler, geziler, paneller, masa çalışmaları vb gibi uhuvvet buluşmalarıyla birbirimize sıkı sıkıya kenetlenmeli ve samimî bağlarla güçlenmeliyiz.

