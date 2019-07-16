2019-2020 sezonunun hakem klasmanları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 sezonu hakem klasmanlarını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019-2020 sezonu için üst klasman, klasman, bölgesel ve kadın bölgesel ile yardımcı hakem listelerinin belli olduğu belirtildi. Geçen sezon Süper Lig hakem listesinde bulunan Bülent Yıldırım ile Serkan Çınar'a üst klasmanda yer verilmedi. Üst klasman listesinde görev yapacak hakemler şunlar: Caner Ak, Zorbay Küçük, Özgüç Türkalp, Serkan Tokat, Ali Palabıyık, Yaşar Kemal Uğurlu, Kadir Sağlam, Erkan Özdamar, Mustafa Öğretmenoğlu, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Sarper Barış Saka, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Özgür Yankaya, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Hüseyin Göçek, Volkan Bayarslan, Emre Malok, Onur Özütoprak, Tugay Kaan Numanoğlu, Mert Güzenge, Hakan Ceylan, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Kutluhan Bilgiç, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Direnç Tonusluoğlu, Abdülkadir Bitigen, Alper Çetin, Koray Gençerler, Atilla Karaoğlan, Bülent Birincioğlu, Ramazan Keleş, Yasin Kol. AA

Okunma Sayısı: 163

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.