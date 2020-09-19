6 hakem koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu, rutin koronavirüs testi sonucu 4 klasman hakemi ile 2 klasman yardımcı hakeminin pozitif çıktığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Dört Klasman hakemimiz ile iki Klasman Yardımcı hakemimizin 17.09.2020 Perşembe günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemlerimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir.'' NTV

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