Cumhuriyet Kupası'nın kazananı Sivasspor oldu

Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.

9. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun yerden pasında ceza alanında Kruse'nin şutunda, kaleci Samassa topu çeldi. Ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, sağdan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanına sokulup ortasını yaptı. Yatabare'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti. 17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ taraftan Emre Kılınç'ın kullandığı köşe atışında savunmanın müdahale edemediği top, arka tarafta boş durumdaki Caner Osmanpaşa'nın önünde kaldı. Caner'in sol ayağıyla vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0 38. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ceza alanına doğru gönderdi. Arka tarafta boş durumdaki Mert Hakan Yandaş, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0 Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 49. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol taraftan kazanılan köşe atışında Emre Belözoğlu, pasını yanındaki Moses'a verdi. Moses'ın ceza alanına ortasında Kruse, kafayla topu filelere yolladı: 2-1 63. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi. Demir Grup Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı. AA

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