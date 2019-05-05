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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Dev karşılaşma Cüneyt Çakır'ın

05 Mayıs 2019, Pazar 15:17
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 Mayıs Salı günü İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Road Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek.

Dördüncü hakemliğini Portekizli Artur Soares Dias'ın yapacağı müsabakada, VAR hakemleri ise Almanya'dan Felix Zwayer ve Sascha Stegemann olacak.

44. kez düdük çalacak

2010-2011 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'nde görev almaya başlayan Cüneyt Çakır, bu karşılaşmayla 44. kez bu organizasyonda düdük çalacak.

Bu sezonki 7. Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek Çakır, elit hakemler arasında en fazla maç yöneten hakem olacak.

Deneyimli hakem, 8 sezon boyunca Şampiyonlar Ligi'nde 1 final ve 6 yarı final maçında görevlendirildi.

AA

Etiketler: cüneyt çakır
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