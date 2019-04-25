Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig'in 30. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü yapılacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. 30. haftada oynancak diğer karşılaşmada görev alacak hakemler şunlar: 26 Nisan Cuma: 20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa 27 Nisan Cumartesi: 16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya 16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus 28 Nisan Pazar: 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler 16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar 19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler 29 Nisan Pazartesi: 20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat 20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan AA

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