Galatasaray'ın Kupa rövanşındaki kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Türkiye Kupası yarı final rövanşında Yeni Malatyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Sarı-kırmızılı kafilenin bugün Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Malatya'ya giderek kampa gireceği kaydedildi. İstanbul ekibinin maç kadrosunda sakatlığı bulunan Semih Kaya ve Sinan Gümüş yer almadı. Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda bulunan oyuncular şunlar: Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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