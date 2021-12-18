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18 ARALIK 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Sivasspor Kasımpaşa'yı mağlup etti

18 Aralık 2021, Cumartesi 15:49
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla 4'ü üst üste olmak üzere 6. galibiyetini alan Sivasspor, puanını 25'e çıkardı. Ligde 10. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı.

3. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jörgensen'in penaltı noktası civarından çıkardığı şutta kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

43. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Jörgensen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Travnik, kale alanına yerden sert çevirdi. Altıpasın içinde Camara'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-0

Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

50. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Faycal Fajr'ın yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği noktadan filelerle buluştu: 1-1

75. dakikada Eysseric'in soldan kullandığı kornerde Donk'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu üstten kornere çeldi.

76. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan pas organizasyonuyla kullanılan köşe vuruşunda Gradel, topu Fajr'dan aldıktan sonra ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

81. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kayode, pasını Yatabare'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

AA

Etiketler: Sivasspor, Kasımpaşa
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