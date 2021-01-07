Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar: 9 Ocak Cumartesi: 13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: Mustafa Öğretmenoğlu 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar 16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Mert Güzenge 19.00 Galatasaray-Gençlerbirliği: Halis Özkahya 10 Ocak Pazar: 13.30 Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Serkan Tokat 16.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu 16.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan 19.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık 11 Ocak Pazartesi: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen​​​​​​​ AA

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