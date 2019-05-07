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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

Türkiye Kupası finali Sivas 4 Eylül'de oynanacak

07 Mayıs 2019, Salı 17:30
Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Bilgin, TFF yetkilisi Baki Şahin, 15 Mayıs'ta Türkiye Kupası finalinin oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda incelemede bulundu.

Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu, 15 Mayıs'ta Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanacak Türkiye Kupası final maçına hazırlanıyor. 

Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Baki Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ve kulüp yetkilileri stadyumda incelemelerde bulundu.

Vali Ayhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılında her alanda etkinliklerin olacağını söyledi.

Özellikle spor müsabakalarının özel bir yerinin olduğunu belirten Ayhan, "Bu manada böyle bir stadyumun ve Taha Akgül Spor Salonu'nun olması bir şans. Bunlara güvenerek ulusal müsabakalara ev sahipliği yapmak için girişimlerde bulunduk." dedi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılını coşkulu bir şekilde kutlamak istediklerine vurgulayan Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

"100'üncü yılın o ruhunun, yolumuzu aydınlatan ışığın, o düşüncenin, fikrin, ruhun yüzyıllarca devam etmesi için tüm alanlarda yoğun bir şekilde gayret gösteriyoruz ve o ruhu hissettirmeye çalışıyoruz. Böyle bir altyapımızın olması bizim için bir şans. Ufak tefek eksiklerimiz var. Belediye Başkanımız, federasyon temsilcilerimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ile eksikleri yerinde tespit edelim, ayın 15'ine kadar hiçbir eksiği kalmasın diye bir araya geldik. Öncelikle maçı buraya veren Federasyon Başkanımıza ve yetkililerimize çok teşekkür ediyorum, Gençlik Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yoğun ve özel ilgileri var buraya karşı."

"Güzel bir ev sahipliği yapacağız"

Stadyumdaki eksikliklerin final maçına kadar giderileceğini aktaran Ayhan, "İnşallah 15 Mayıs'ta saat 20.45'te güzel bir ev sahipliği yapacağız. Bu stadyum belki ilk defa tamamen dolacak. Sivas'ta da böyle bir heyecan oluşmuş olacak." diye konuştu.

Bu müsabakaların hem ilin sosyal aktivitelerinin artması hem de ekonomisine katkısının önemli olduğuna işaret eden Ayhan, şunları kaydetti:

"150 milyon liraya mal olmuş bir stadyum, tabii büyük bir mesafe katetmiş, büyük maçlara ev sahipliği yapmış ama ilk defa üst düzey ulusal bir müsabakaya ev sahipliği yapacak. Ufak tefek eksiklerimiz var, bir araya geldik eksiklerimizi çıkardık. Federasyonumuza teşekkür ediyorum, bizim göremediğimiz onların müsabaka kültürü olduğu için çok detaylı bir noktaya getirdiler. Kırılan koltuklar, aydınlatma durumları, engelli vatandaşlarımızın daha rahat maç izlemeleri, giydirmeler, otopark sorunları 15'ine kadar giderilmiş olacak. Bundan sonraki müsabakalara daha hazırlıklı olacağımızı beyan ediyoruz. Taha Akgül Spor Salonu'muzda da 26 Mayıs'ta Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası var. İlk defa bir voleybol şampiyonasının bir ayağı da burada olacak."

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'ın önemli bir müsabakaya ev sahipliği yapacağını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayhan ve beraberindekiler daha sonra stadyumda incelemede bulundu.

AA

Etiketler: Türkiye Kupası, final, Sivas
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