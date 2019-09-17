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17 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

17 Eylül 2019, Salı 15:15
Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 24, 25 ve 26 Eylül'de yapılacak.

Kupada 3. tur eşleşmeleri şöyle:

Sakaryaspor-1074 Çankırıspor

Erzinspor-İnegölspor

Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor

Diyarbekirspor-Eskişehirspor

Adanaspor-Fethiyespor

Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor

Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu

Kocaelispor-Sivas Belediyespor

Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği

Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor

Ankara Demirspor-Başkent Akademi

Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970 Spor

Muğlaspor-Bursaspor

Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor

Payasspor-Boluspor

Hatayspor-Siirt İl Özel İdaresi

Görelespor-Giresunspor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor

Yeni Çorumspor-Kasımpaşa

Balıkesirspor-Vanspor

Hacettepe-Yukatel Denizlispor

Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor

Silivrispor-Kastamonuspor 1966

Kırklarelispor-1954 Kerkit Belediyespor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep

Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu

1877 Alemdağspor-Sancaktepe Futbol Kulübü

Afjet Afyonspor-Bayrampaşa

Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay

Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor

Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Altınordu 1922-Konyaspor

Ergene Velimeşespor-Eyüpspor

Pendikspor-Turgutluspor

Kemerspor 2003-Sarıyer

Akhisarspor-Bayburt Özel İdare

Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük

Göztepe-Yozgatspor 1959

Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor

Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor

Esenler Erokspor-Uşakspor

Gençlerbirliği-Osmaniyespor

Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor

İstanbulspor-Pazarspor

Somaspor-Keçiörengücü

AA

Etiketler: türkiye kupası
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