Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ile kulüplerin temsilcileri katıldı. Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 24, 25 ve 26 Eylül'de yapılacak. Kupada 3. tur eşleşmeleri şöyle: Sakaryaspor-1074 Çankırıspor Erzinspor-İnegölspor Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor Diyarbekirspor-Eskişehirspor Adanaspor-Fethiyespor Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu Kocaelispor-Sivas Belediyespor Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor Ankara Demirspor-Başkent Akademi Amed Sportif Faaliyetler-Ağrı 1970 Spor Muğlaspor-Bursaspor Kardemir Karabükspor-Gümüşhanespor Payasspor-Boluspor Hatayspor-Siirt İl Özel İdaresi Görelespor-Giresunspor Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Erbaaspor Yeni Çorumspor-Kasımpaşa Balıkesirspor-Vanspor Hacettepe-Yukatel Denizlispor Tuzlaspor-Nazilli Belediyespor Silivrispor-Kastamonuspor 1966 Kırklarelispor-1954 Kerkit Belediyespor Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep Zonguldak Kömürspor-Niğde Anadolu 1877 Alemdağspor-Sancaktepe Futbol Kulübü Afjet Afyonspor-Bayrampaşa Mardin Büyükşehir Başakspor-Altay Ekol Göz Menemenspor-Kırşehir Belediyespor Edirnespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor Altınordu 1922-Konyaspor Ergene Velimeşespor-Eyüpspor Pendikspor-Turgutluspor Kemerspor 2003-Sarıyer Akhisarspor-Bayburt Özel İdare Kahramanmaraşspor-Fatih Karagümrük Göztepe-Yozgatspor 1959 Fatsa Belediyespor-Yılport Samsunspor Birevim Elazığspor-Büyükçekmece Tepecikspor Esenler Erokspor-Uşakspor Gençlerbirliği-Osmaniyespor Hekimoğlu Trabzon-Adana Demirspor İstanbulspor-Pazarspor Somaspor-Keçiörengücü AA

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