Ülke puanı için kritik sezon

Futbolda ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve bu takımların hangi turdan organizasyonlara başlayacağını belirleyen ülke puanı klasmanında Türkiye adına kritik bir sezon yaşanıyor.

Uzunca bir süredir 10. sırada bulunan ve Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek adına sınırda yer alan Türkiye, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçlarının ardından 11. sıraya geriledi.

Yeni Malatyaspor'un elemelerde Avrupa'ya veda etmesinin ardından grup maçlarına katılan dört Türk takımı, ilk hafta maçlarından sadece bir beraberlik çıkarabildi.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Galatasaray, Club Brugge ile berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan takımlardan Trabzonspor Getafe'ye, Beşiktaş, Slovan Bratislava'ya, Medipol Başakşehir de Roma'ya mağlup olmaktan kurtulamadı.

Buna karşın sezona 12. sırada başlayan Hollanda, ön eleme turlarından itibaren Ajax, PSV Eindhoven, Feyenoord ve Az Alkmaar'ın aldığı puanlarla hızla yükselmeye başlarken, önce Avusturya'yı ardından Türkiye'yi geçmeyi başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILIM İÇİN KRİTİK EŞİK 10. SIRA

Geçen sezon değişen kurala göre klasmanda ilk dört ülke, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dörder takım gönderiyor.

Sıralamada 5 ve 6'ncılıkta yer alan ülkeler "Devler Ligi"ne 2 takımını direkt gönderirken, 7 ila 10. sıradaki ülkeler, sadece şampiyonları bu arenaya eleme oynamadan sokabiliyor.

KLASMANDA 11. ÜLKENİN DE ŞANSI BÜYÜK

Normalde ilk 10 dışında kalan ülkeler, "Devler Ligi"ne direkt takım gönderemiyor ancak statü gereği Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ekip, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi bileti alırsa ekstra bir kontenjan açılıyor ve bu kontenjan da 11. ülkenin şampiyonuyla dolduruluyor.

Türkiye bu sezonu 11. sırada tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşacak takımın, kendi liginde de "Kupa 1" vizesi almasını bekleyecek.

Geçen son 20 yıla bakıldığında, Şampiyonlar Ligi'nde kupayı alan 17 takımın kendi liginde de "Devler Ligi" vizesini aldığı düşünüldüğünde, klasmanda 11. sırada yer alan ülke de büyük bir şansa sahip.

Klasmanda 12'nciliğe veya daha alta düşülmesi halinde ise Süper Lig şampiyonu, "Kupa 1" için ön eleme oynamak zorunda kalacak.