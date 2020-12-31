Bir yılın ardından

Neler Umduk, Neler Bulduk

<p>Korkulu, kaygılı bir yılı geride bırakıyoruz. Mil&acirc;d&icirc; 2020, hicr&icirc; 1441 Yılı korkusuyla, kaygısıyla vir&uuml;s&uuml;yle tarihe ge&ccedil;ecek. Bir vir&uuml;se d&uuml;nya tam manasıyla yenik d&uuml;şt&uuml;. Bilimlerin, teknolojilerin, b&uuml;y&uuml;k zannedilenlerin, zulm&uuml;n, kibrin, gururun, paranın, g&uuml;c&uuml;n nevri d&ouml;nd&uuml;.&nbsp;</p> <p>Bir vir&uuml;s nelere kadirmiş ya Rabbi! Bu vir&uuml;s&uuml;n nereden &ccedil;ıktığı anlaşılmadı. Ama insana saldırdı. İnsanı onca bilgisiyle &ccedil;aresiz bıraktı. Fakat gam yok: Bu vir&uuml;s bir&ccedil;ok bahtı ak olana şehadet getirdi, bir&ccedil;oklarının g&uuml;nahlarını temizledi. Annelerinden doğduğu g&uuml;n gibi arındırdı. Bir&ccedil;oklarını ise teğet ge&ccedil;ti.&nbsp;</p> <p>Vir&uuml;s kendisine İl&acirc;h&icirc; pl&acirc;nda verilen işi yaptı.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Bir yılın muhasebesini yapalım derim. Neler planladık, neler yaptık? Neler d&uuml;şledik, nelere sahip olduk? Neler umduk, neler bulduk?&nbsp;</p> <p>Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuyor mu: &ldquo;Hi&ccedil;bir kul, kıyamet g&uuml;n&uuml;nde, &ouml;mr&uuml;n&uuml; nerede t&uuml;kettiğinden, ilmiyle neler yaptığından, malını nerede kazanıp nerede harcadığından, gen&ccedil;liğini nerede yıprattığından sorulmadık&ccedil;a bulunduğu yerden kıpırdayamaz&rdquo; 1</p> <p>Kıyamet g&uuml;n&uuml;nde başımızı dik tutacak işler yapmış mıyız? Yoksa başımızı eğdirecek şeylere mi karışmışız; buna bir bakalım. Bir yılımız nerede t&uuml;kenmiş, sevap-g&uuml;nah dengemiz, hel&acirc;l-haram dengemiz nasılmış; bir bakalım. Bir yıl bir yıl derken&hellip; &Ouml;mr&uuml; de yiyip bitireceğiz bir g&uuml;n! Ona g&uuml;n m&uuml; var, g&uuml;nler mi var, ay mı var, aylar mı var, yıl mı var, yıllar mı var; bilmeyiz. Ama bir g&uuml;n, hesapta olmayan bir anda &ouml;l&uuml;m meleğinin geleceği kesin! Yılın başında kimler vardı, sonuna kimler yetişti, kimler bizi bıraktı, ahirete gitti?&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>Ya Bundan Sonrası</strong></p> <p>Pl&acirc;nlarımızın, d&uuml;şlerimizin, umduklarımızın, beklentilerimizin bir&ccedil;oğu ger&ccedil;ekleşmedi diye 2020&rsquo;ye kızmayalım. Onların &ccedil;oğu zaten bu d&uuml;nyaya sığışmaz. Biz pl&acirc;nlarımızı, beklentilerimizi hayallerimize g&ouml;re kurguluyoruz Hayallerimiz ise d&uuml;nyaya g&ouml;re değil, Cennet&rsquo;e g&ouml;re tasarlanmış! D&uuml;nyaya ondan yerleşemiyor. Biz onu d&uuml;nyaya yerleştirmeye &ccedil;abalıyoruz. Uymaması, d&uuml;nyaya sığmaması, kabından taşması bundan&hellip;</p> <p>Sen emredileni yap! Hayallerin, duyguların, arzuların memnun edilecek, merak etme! Muhasebe eden geriye d&ouml;n&uuml;p bakar. Neler yapmışım, neleri neden yanlış yapmışım? Neleri yapmamışım? Yanlışlarım neler olmuş? Yanlışsız olmaz mıydı? Ya bundan sonrası&hellip;?</p> <p>Gelen yılda eğer &ouml;mr&uuml;m varsa, neleri daha k&acirc;mil yapabilirim? Eğer &ouml;mr&uuml;m yoksa ahirete gitmeye hazır mıyım? &Ouml;l&uuml;m meleği &ldquo;haydi gidiyoruz!&rdquo; dediğinde şaşırıp kalacak mıyım? &ldquo;Peki, o zaman!&rdquo; diyebilecek miyim? Pl&acirc;nlarımı gideceğim yolun uzunluğuna g&ouml;re mi yapmışım? Yoksa kalacağım yere g&ouml;re mi? D&uuml;ş&uuml;ncelerimi hangisi doldurmuş?</p> <p>Sevdiklerimizin ve dostlarımızın bir&ccedil;oğu 2020 yılında ahirete gitti diye, bu yıla darılmayalım. Emir gelince 2020 ne yapsın? Yılın başında sağlam teslim aldığı canı koruyamadı, yılın sonuna yetiştiremedi. Allah o canlara rahmet eylesin. &Acirc;min&nbsp;</p> <p><strong>Eyvah&rsquo;ların İşe Yarasın&hellip;</strong></p> <p>Muhasebe eleği &ouml;nemli! Biz yapmazsak yarın mahşerde Cenab-ı Allah yapacak. O zaman geriye d&ouml;n&uuml;ş&uuml;m&uuml;z olmayacak! Ama şimdi var! O zaman pişmanlık &ccedil;are etmeyecek. Ama şimdi eder! O zaman hatalarını tel&acirc;fi edecek fırsatın olmayacak. Ama şimdi var! O zaman kendini yeniden ele alacak ve ıslah edecek vaktin olmayacak! Ama şimdi var. O zaman eyvah demeye hakkın olmayacak! Ama şimdi var!&nbsp;</p> <p>Gel; o zaman gelmeden g&ouml;r g&ouml;rmediklerini, g&ouml;r g&ouml;rmek istemediklerini, g&ouml;r kendini! O zaman gelmeden ıslah et nefsini. Eyvahların işe yarasın!&nbsp;&nbsp;</p> <p>Orada eyvahların işe yaramaz. Kur&rsquo;&acirc;n oradaki eyvahlardan ş&ouml;yle bahsediyor:</p> <p>&ldquo;Onlardan birine &ouml;l&uuml;m gelince: &ldquo;Rabbim! Beni geri &ccedil;evir, belki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, salih ameller işlerim&rdquo; der. Hayır; bu, sadece onun s&ouml;ylediği boş l&acirc;ftır. Tekrar diriltilecekleri g&uuml;ne kadar arkalarında geriye d&ouml;nmekten alıkoyan bir berzah vardır.&rdquo; 2</p> <p>Biten yılın hayırla bitmesini, gelen yılın hayırla gelmesini Cenab-ı Hak&rsquo;tan dilerim.&nbsp;</p> <p><strong>Dipnotlar:&nbsp;</strong></p> <p>1- Tirmizi, Kıyamet, 1, IV, 612; Mecmau&rsquo;z-zevaid, 10/346).</p> <p>2- M&uuml;&rsquo;minun S&ucirc;resi: 99, 100; Bakınız: Secde S&ucirc;resi: 32; En&rsquo;am S&ucirc;resi: 27, 28; Fatır S&ucirc;resi: 37.</p>

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