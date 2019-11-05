"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

Cennette eşlerin ebediyeti

Süleyman KÖSMENE
05 Kasım 2019, Salı 00:02
Muzaffer Bey: “Bakara Sûresinin 25. âyetinin devamında “ve lehüm fîhâ ezvacun-mutahheratün ve hüm fîhâ hâlidûn” cümlesini Risaleler nasıl açıklıyor? Nasıl anlamalıyız?”

CENNETTE TEMİZLİK

Bahsettiğiniz âyetin meali şöyledir:

“İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!” diyecekler. Bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedî kalacaklardır.”1

Bediüzzaman hazretleri bu ayeti muhtelif risalelerinde tefsir ediyor. Yirmi Sekizinci Söz olan Cennet Risalesi bu âyet zikredilerek başlıyor. Cennet Risalesi bu ayetin tefsiri hüviyetindedir. Keza İşaratü’l-İcaz’da bu ayetin genişçe tefsiri yapılmıştır. “Ve lehüm fîhâ ezvacun-mutahheratün” (Orada onlar için ter temiz eşler vardır) cümlesinin tefsirini Bediüzzaman aynen şöyle yapıyor: “Mesken ve me’kelden (yiyecek) sonra insanın en ziyade muhtaç olduğu, eşidir. Bu ihtiyacının Cennette temin edilmiş olduğuna, bu cümle ile işaret edilmiştir. Evet, insan, bir refikaya veya bir refike muhtaçtır ki, tarafeyn, aralarında, hayatlarına lazım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler. Ve rahmetten neş’et eden muhabbet iktizasıyla, yekdiğerinin zahmetlerini tahfif etsinler. Ve gamlı, kederli zamanlarını, ferah ve sürura tebdil edebilsinler. Zaten dünyada insanların tam ünsiyeti, ancak refikasıyla olur.”2

CENNETTE EBEDİYET   

Keza, “ve hüm fîhâ hâlidûn” (Onlar orada ebedi kalacaklardır) cümlesini Bediüzzaman aynen şöyle tefsir ediyor: “İnsan bir nimete veya bir lezzete mazhar olduğu zaman, en evvel fikrini bozan, vesvese veren, o nimetin veya o lezzetin devam edip etmeyeceği düşüncesidir. Bu vesveseli düşünceye mahal kalmamak üzere, Kur’an-ı Kerim, bu cümle ile onların ezvacıyla, lezaiziyle beraber Cennette aleddevam kalacaklarını tebşir etmekle, o kederli düşünceden kurtarmıştır.”3

CENNETTE EŞLER  

Bediüzzaman bu tefsirin devamında, ayetin kelimelerini tek tek ele alıyor. Bediüzzaman’a göre, ayette geçen “ezvac” (eşler)’den maksat hem Cennetteki dünya kadınları, hem de hur-i ıyn’lardır.4 Öyle ki, her ikisine de Cennet hem zarf, hem meskendir. Yani hem Cennetin içindedirler, hem de Cennetin tezyinatındandırlar. Yani hem Cenneti süslemişlerdir, hem de Cennetle süslenmişlerdir.

Yani gerek dünya kadınları, gerekse hur-i ıyn’lar o yüksek Cennet’e layıktırlar. Cennet derecelerinin yüksekliği nispetinde onların da güzellikleri artıyor, dereceleri yükseliyor. Aynı zamanda bu kelimede şöyle bir gizli işaret vardır ki, Cennet de o kadınlarla süslenmiştir.

CENNETTE GÜZELLİK    

Bu âyette geçen “mütahheratün” (tertemiz) kelimesi kadınların Cennetteki sıfatlarıdır. Bu sıfat tef’îl babından geldiğinden Bediüzzaman’a göre tathir eden (temizleyen) bir fail vardır. Bu fail Kudret Elidir.

Yani Cennette dünya kadınları bizzat taraf-ı İlahice öyle yüksek derecelere, nezahete, güzelliğe ve temizliğe ulaşacaklardır ki, hurilerin derecelerine çıkacaklardır.5

***

RİSALELERDE SECDE AYETLERİ   

Necmi Bey: “Risaleler’de nerelerede secde âyetleri vardır?”

Risale-i Nur’un tefsir ettiği âyetlerden iki tanesi secde ayetidir.

Şöyle ki:

1-Lem’alar: Yirmi Sekizinci Lem’a, Beşinci Nükte’de geçen Neml Suresinin 25. âyeti secde âyetidir. Aynı âyet, Lem’alar’ın fihristesinde, bu nükte özetlenirken de geçiyor.

2-Sözler: Yirmi Dördüncü Söz, Dördüncü Dal’ın hemen girişinde yer alan Hac Suresinin 18. âyeti secde âyetidir.6

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 25 2- İşaratü’l-İ’caz, s. 198 3- İşaratü’l-İ’caz, s. 198 4- İşaratü’l-İ’caz, s. 204  5- İşaratü’l-İ’caz, s. 205 6 -Mehmet Çetin, Risale-i Nur Külliyatında Geçen Ayetler, Tibyan Yayıncılık, İzmir, 2012, s. 176, 27

Okunma Sayısı: 181
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk devleti böyle tahrip ediliyor

    Gençlerin video izlemesine sınır getirildi

    "ABD'nin terörizm konusunda kimseye söyleyecek sözü kalmamıştır"

    İsrail mescitleri de yıkmış

    Anne, biz ne zaman tahliye olacağız?

    Meclis’in yetkisi gasbedilmiştir

    Çare İslam ekonomisi

    İkinci 'Facebook İstasyon'un açılacağı şehir belli oldu

    Başbakan 'eve dönün' dedi, Iraklılar meydanlarına akın etti

    Hadis toplumsal hafızadır

    Mehmet Altan'a beraat, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı

    'Her an seçim olacakmış gibi sahadayız'

    Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin Kalın'dan açıklama

    AB'den İsrail'e işgali durdur çağrısı

    Polisle çatıştılar: Yunanistan'da lise öğrencileri sokaklarda

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber!

    Hava Harp Okulu darbe davasında karar

    “Sigortalı askerlik” için kanun teklifi

    10 milyon fidan sahiplenildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Hukuk devleti böyle tahrip ediliyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O söylemlerden bu eylemlere
    Ahmet BATTAL

    Yeni parti kurmak mı?
    Faruk ÇAKIR

    Hukuk hepimize lâzım
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette eşlerin ebediyeti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Muzaffer KARAHİSAR

    Bir Muhammet Said vardı...
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (2)
    Risale-i Nur'dan

    Zanneder mi ki insan, başıboş kalacak?
    Cevher İLHAN

    Dışişleri’nin dışişlerinden dışlanmasıyla...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.