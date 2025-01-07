Çorum’da hizmet konuşuldu

Çorum’da Yüreklerimiz Isındı

04.01.2025 Cumartesi günü UMEK toplantısı için Çorum’daydık. Çorum, güzel bir Orta Anadolu şehri. Üç adet Sahabesi bulunan müstesna bir şehir. Ashab-ı Kiram’dan Süheyb-i Rumî, Ubeyd-i Gazi ve Kereb-i Gazi Hazretleri buradalar. Bu sahabeler İstanbul’un fethi için yola çıkmışlar ve bu bölgede şehit olup, kalmışlar. Rahmetullahi aleyhim.

Çorum’un insanları güler yüzlü. Hizmet edenleri fedakâr ve kahraman.

Bizler Çorum’a intikal ettiğimizde, ilk planda gördüğümüz sıcaklık oldu. Ocak ayında havanın soğukluğuna inat, sıcak bir karşılama ve eksiksiz bir sahiplenme yüreklerimizi ısıttı. İşte bu, dedik; Nur Talebeliği budur! Bunun lamı cimi yok! Çorumlu ağabeylerin ilgileri ve misafirperverlikleri tek kelimeyle şahaneydi. Allah razı olsun.

Cuma akşamı umumî derse çevre il ve ilçelerden çok sayıda katılım oldu.

Gündemimiz yüklüydü. Her kademeden öğrencilerin ve gençlerin eğitimlerini üstlenmek, hele bu ahirzamanda kolay bir süreç değildi.

Biz Ankara’dan bir dolmuş UMEK Üyesi ile şehre ulaştık. Gece boyu diğer şehirlerden üyeler gelmeye devam etti. Sabah 07.00 olduğunda gelecek üyeler tamamlanmıştı. Namazdan ve kahvaltıdan sonra saat 08.30 gibi görüşmelerimize başladık.

Hizmette Yardımlaşma

Son alınan kararlar değerlendirildi. Eksiklerin bir an önce giderilmesi istendi. Kış ayı öğrenci okuma programları üzerinde duruldu. Komşu mahallerin öğrenci okuma programları konusunda yardımlaşması, öğrencisi az olan yerlerin en yakınındaki okuma programına öğrenci verebileceği ve bunun önemi vurgulandı.

İmkânı olan illerin öğrencilerini sınavlara hazırlayacak çalışmalar yapması istendi.

Günlük şahsî okumaların asla aksatılmaması gerektiği belirtildi. Bunun bir çetele halinde sorumlu bir kişi tarafından takip edilmesinin etkili olacağı söylendi.

Antalya’da yapılan Gençlik Şurası faaliyetleri değerlendirildi.

Risale-i Nur Enstitüsü faaliyetleri değerlendirilerek kongrelerde gençlerin bütününü kapsayacak konulara ağırlık verilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Öğrencilere rehberlik edecek yeni vakıflar yetiştirilmesi için mutlaka çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu çerçevede vakıfların sosyal statülerinin iyileştirilmesi ve maaşlarının yeterli düzeyde arttırılması gerektiği vurgulandı. Maaş ödemeye imkânı yetersiz kalan illere gerekli takviyenin Yeni Asya Vakfınca yapılmasına ihtiyaç olduğu üzerinde duruldu.

Son üç yıl içinde başlatılan müfredat çalışmalarına kalındığı yerden devam edilmesi ve yavaşlatılmaması gerektiği, yeni öğrencilere Risale-i Nur’un kazandırılması için müfredat çalışmalarının önemli dokümanlar sağladığı vurgulandı.

Hayırlı bir çalışma dönemi dileyerek toplantıya son verildi.

Çorum’da Sahabeler

Çorum’da Sahabe kabri olması bizi şaşırttı doğrusu. Taa nerelerden ne gayelerle nerelere gelmişler ve geldikleri yerden dönmemişler, ahiret kapısını buralarda çalmışlar. Mutlaka bu toprakların Müslüman kimliği onları buralara çekti.

Bu toprakların manevî kazanımında onların varlığı önemli bir yer işgal ediyor. Peygamber Efendimizin (asm) aşkını, dinini, sevgisini bu topraklara taşımışlar.

Geldikleri zamana bakıyoruz: Bu topraklar Rumların elinde. Ama onlar ölümden korkmamışlar, “davam” demişler, evlerinden, yurtlarından çıkarak şehit oldukları topraklara kadar gelmişler.

Bunlardan Suheyb-i Rumî Mekke’den Medine’ye hicret esnasında müşrikler yolunu kesmiş, geri dönmeye zorlamışlar. Hazret-i Suheyb sonuna kadar mücadele ederek, onlara paralarını sakladığı yeri söylemiş ve ellerinden kurtularak Medine’nin yolunu tutmuştur.

Allah hepsinden razı olsun.