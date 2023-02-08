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8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Deprem illerimizi sımsıkı saralım

Süleyman KÖSMENE
08 Şubat 2023, Çarşamba
Büyük Geçmiş Olsun

6 Şubat 2023 Pazartesi gecesi saat: 04.17’de Türkiye depremin soğuk yüzü ile bir kez daha tanıştı. 7.7 Şiddetinde olduğu belirlenen deprem temelde 10 ilimizde ve çevre illerde etkin şekilde hissedildi. Ayrıca Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak’ta da hissedildiği bildirildi. 

Kahramanmaraş’a, Gaziantep’e, Adıyaman’a, Hatay’a, Adana’ya, Osmaniye’ye, Şanlıurfa’ya, Diyarbakır’a, Malatya’ya, Kilis’e, Batman’a, Bingöl’e, Elazığ’a, Mardin’e, Siirt’e, Şırnak’a, Van’a, Muş’a, Bitlis’e, Hakkari’ye, Mersin’e ve İskenderun’a büyük geçmiş olsun. Rabbim ölenlerimize rahmet, yaralılarımızın acılarını dindirsin ve sıhhat versin. 

 4. Sure olan Nisa Suresinin 17. Ayeti şöyledir: 

“Allah’ın kabul edeceği tövbe, cahilce günah işleyip de, sonra çok geçmeden pişmanlık gösterenlerin tövbesidir. Allah bunların tövbesini kabul eder.”1

Öyleyse, bu nükteden, bu depremin hepimizden tövbe istediğini okuyabiliriz.

Yardımlaşma Zamanı

Bu deprem Allah’ın takdiridir. Bunda şüphe yok! Bize acılı ve ıstıraplı gelse de, perde arkası Allah’ın rahmetidir, lütfudur. Bunda da şüphe yok! 

Fakat bu tecellide sadece Kahramanmaraş’ın, Malatya’nın, Adıyaman’ın ve diğer deprem illerinin değil; Türkiye’nin imtihanı var:

Türkiye insanı olarak hepimize düşen görevler var ve devam ediyor. Bunu unutmamalıyız! Bu işlerin başında dua geliyor. Duanın vakti geçmiş değil, bilakis devam ediyor. Kendimize göre uygun vakit dilimleri bularak, duaya muhakkak zaman ayırmalıyız. Aksi takdirde “Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var?”2 ayeti bizden davacı olur.   

Bize düşen bir diğer önemli iş, deprem illerinde tanıdığımız her kim varsa arayıp geçmiş olsun dileklerimizi iletmek. Onları nasıl kucaklayabileceğimizi ve bize düşen maddi katkının ne olabileceğini sorup imkânlarımızı seferber etmek!

Bakın kar kış başladı. O bölgede termometre sıfırın altını çoktandır görüyor. Çadırdan tutun da, gıda, giyim kuşam, kilim, battaniye, yorgan, yatak, soba, ısıtıcı ve saire… Her şeye acil ihtiyaç var. Kan, özellikle kan… 

THY uçuşlarında son derece indirime gitti, hatta ücretsiz uçuşlar koydu. Birçok otel ücretsiz konaklama sağlıyor. Yardımlaşma hızla hemen her sektörde devam ediyor. Allah razı olsun.     

Allah’ım Yardım Et!

Sımsıkı kucaklaşmamız gereken günlerden geçiyoruz. 

Fay hatlarına ateşleme emri veren Cenab-ı Hakk’ın bizden evvelemirde istediği mesajlardan biri bu olsa gerek. Birbirimizden ayrı düşmeyelim. Dualarda buluşalım inşallah. 

Tövbe ve istiğfar edelim, Sekine, Evrad-ı Kudsiye, Cevşen gibi külli dualar okuyalım. 

Musibette masumlara ve günahsızlara binlerce rahmet cilvesi olduğu, masumların fani malları sadaka hükmünde baki bir mal hükmüne geçtiği, ölenlerin fani hayatlarının baki hayatı kazandıracak biçimde bir nevi şehadet hükmünde bulunduğu, depremin hemen herkese az bir meşakkatle daimî ve yüksek bir manevî kazanç sağladığı Rabbimizin rahmetinden umduğumuz güzelliklerdir.3  

Rabbim depremden etkilenen insanımızı böyle yüksek kazançlardan istifaza ettirsin. Acılarını dindirsin. Zorluklarını kolaylıklara tebdil eylesin. Ölenlerine rahmet eylesin.  

Allah’ım! Gece ve gündüz afetlerinden, sema ve arz afetlerinden, dünya ve ahiret musibetlerinden, zaleme ve kefere şerrinden cümlemizi koru! Deprem bölgesindeki insanımıza yardım et! Âmin.

Dipnotlar:

1- Nisa Suresi: 17

2- Furkan Suresi: 77

3- Bediüzzaman, Sözler, s. 281

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