"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Gemilere binmeyecek miyiz?

Süleyman KÖSMENE
19 Nisan 2021, Pazartesi
Mehmet Alkan: “Ünlü bir prof., “Hac, umre ve Allah’a cihad maksatları dışında gemiye binmemizi yasaklayan” rivayeti (Ebu Davud) eleştiriyor. Gemiye binmeyecek miyiz? diyor. Cevap verilebilir mi?”

Hadis Hoyratlığı Bir Facia

Hadis hoyratlığından şikâyetçiyiz. Böyle hadis anlamak olmaz. Hadislere yazık demeyeceğim, o profların unvanlarına yazık! Kendi işlerini yapmıyorlar. Hadisçi olmadıkları halde hadisler hakkında ahkâm kesiyorlar. Kendi alanlarında dikkat çeken bir iş yapamamanın, zihin boşluğunun göstergesi… Kendilerini kendi sahalarında göstermelerini dileriz.   

Hadisler alanı hadisçi olmayanların at oynatacakları bir alan değildir. Bu işin hesabı vardır. Eğer eleştirdiğin söz Hazret-i Peygambere (asm) ait ise, ilk hesabın Hazret-i Peygambere (asm) olacağı aşikârdır. Dahası, yalancı diye nitelediğin hadis imamları haklarını istemeyecekler midir? Dahası yanlışa yönlendirilen ümmet hukukunu istemeyecek midir? Kendi işini yapmak, başkasının işini yapıp tökezlemekten daha efdaldir. Kendi işinde hata yaparsan ders alırsın, kendine ait olmayan işte hatanı görmezsin. Duvara çarptığında iş işten geçmiş olur. 

Tehlikelere Dikkat Çekilmiştir

Evet, Ebu Davud’un Süneni’nde şöyle bir rivayet vardır: Resulullah (asm) buyurdular ki: “Hac, umre veya Allah yolunda cihad maksatlarından başka gemiye binme! Zira denizin altında ateş, ateşin altında deniz vardır.” 1

Öncelikle bu hadisin zayıf olduğu söylenmiştir. İmam-ı Şafii, İmam-ı Buharî, El-Münzirî, Hattabî gibi âlimler bu hadiste sıhhat şartlarını görmeyenlerdendir. 

Hattabî bu hadisin zayıf olduğunu söylemekle beraber, Ebu Davud’un bu hadisi neden rivayet ettiğini şöyle yorumlamıştır: Bu bir haram kılma değil, denizin tehlikelerine dikkat çekmektir. Fırtınalı zamanlarda gemiye binmemeyi tavsiye etmektir. 2 

El-Baverdî ise bu yorumlara şunu eklemiştir: “Dalgalı fırtınalı olduğu zamanlarda denize girenin ve gemiye binenin zimmeti, yani garantisi yoktur.” 3 demek istenmiştir.

Garantiden maksat, ya hayatta kalma garantisi, ya da eğer ölürse şehit olma garantisi olmamasıdır. Yani fırtına gelirse kurtulamaz. Fırtınaya tutulmuş gemide ölürse şehit sayılmaz. Çünkü fırtınayı ve dalgayı bile bile gemiye binerek kendini tehlikeye atmıştır.  

Nitekim tehlike olmadığı zamanlarda gemiye binenlerin gemide ölmeleri halinde şehit sevabı alacakları bir diğer hadiste müjdelenmiştir. Yine Ebu Davud rivayet ediyor: Resulullah buyurdular ki: “Deniz tutması sebebiyle gemide kusan kimseye şehit sevabı verilir. Boğularak ölen kimseye iki şehit sevabı verilir.” 4

Hikmet Çıkaran İrfan

Demek ki gemiye binmek günah değilmiş… Resulullah (asm) gemiye binmeyi yasaklamamış! Ebu Davud’un böyle zayıf bir rivayeti zikretmesinde bir hikmet varmış! Eski âlimlerde edep vardı. Saygı vardı. Nezahet vardı. Nezaket vardı. Tevazu vardı. Hoyratlık yoktu.

Zayıf da olsa bir rivayetten ders çıkaran bir irfan vardı. Zayıf da olsa bir rivayette Peygamber hikmeti arayan bir tecessüs vardı. Tabir caizse, tekeden sütü çıkaran bir cehd ve gayret vardı. Elbette zayıf ve uydurma rivayetlere karşı bu günkü ulema-is-sû’dan daha fazla dikkatliydiler. Ama öyle salla gitsin demiyorlardı. Arayınca da hikmet buluyorlardı.

Öyleyse söz Bediüzzaman’ın, “aklın hilâf-ı hakikat gördüğü bir hadisin inkârına kalkışma! Ya bir tefsiri, ya bir tevili, ya bir tabiri vardır de, ilişme!” 5 

Bu günkü bilgimizle bakalım: Denizin altındaki katı kabuğun eriyik kayaç havuzunun üzerinde olduğunu, bu manto havuzunun okyanusal kabukta bulunduğunu, bu kabuğun altında çekirdeğe kadar yine ve daha kavurucu magma tabakaları bulunduğunu jeolojik incelemeler söylüyor. Demek, denizin altında yer kabuğu, yer kabuğunun alında volkanik ateş, ateşin altında kayaçlar ve daha altta magma denizi bulunduğu bugün anlaşılmıştır. 

Dipnotlar:  

1- Ebu Davud, Cihad, 9 (2489).

2- Bk. Avnu’l-Mabud, 7/120.

3- El-Irakî, Tahricu ahadisi’l-İhya, h.no: 1511.

4- Ebu Davud, Cihad 10, (2493).

5- Sözler, s. 389.

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gri pasaport skandalı büyüyor

    Kardinalin yeğeni Müslüman oldu

    Avrupa’da 18 bin sığınmacı çocuk kayıp

    Rezervler çarçur edildi

    Erdoğan iptal etti, TOBB geri gelsin dedi

    Sağlık sistemi kısır döngüde

    Akşener: Verdikleri taahhütler yalan oldu

    Mustafa Sabri Efendi: Bediüzzaman sebat etti, muvaffak oldu

    Çekya'nın 20 diplomatı Rusya tarafından ''istenmeyen kişi'' ilan edildi

    Türkiye'nin son 24 saati

    Datça açıklarında bir deprem daha

    ABD'den Rusya'ya 'Navalnıy' uyarısı

    Uluslararası Af Örgütü'nden Fransa'ya 'insan hakları' eleştirisi

    Yurt genelinde 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' uygulaması yapıldı

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Mısır'daki tren kazasında 8 kişi öldü, 100'den fazla yaralı var!

    Halkın yüzde 60,4’ü: Ekonomi kötüleşecek

    Avrupa'da 3 yılda binlerce çocuk göçmen 'kayboldu'

    Dünya genelinde kaç kişi sağlığına kavuştu?

    Müslüman olan Şeyma (Roksana): Başörtüsü, mutluluktan kuş gibi hafif hissettirdi

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Mehmet Kutlular’ın Yirmi Sekiz Şubat süreci…
    Genel

    Gri pasaport skandalı büyüyor
    Genel

    Kardinalin yeğeni Müslüman oldu
    Genel

    Erdoğan iptal etti, TOBB geri gelsin dedi
    Yeni Asya'dan Size

    Zekât ayı
    Hesna Nur ERDOĞDU

    Online dersler büyük ilgi görüyor
    Mehmet KARA

    128 milyar x 8= ?
    Cenk ÇALIK

    İsraf düşkünü olduk
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Aynı yanlışları şimdi siz yapıyorsanız?
    Genel

    Mustafa Sabri Efendi: Bediüzzaman sebat etti, muvaffak oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.