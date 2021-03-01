Hazret-i İsa bir İslâm Peygamberidir

Necdet Atıcı: “İlk İsevilerin dinî inançları hakkında bilgi verebilir misiniz?”

Peygamberlere İman Rüknü

Biz Müslümanlar Hazret-i İsa’nın (as) Allah’tan vahiy alan, kendisine kitap indirilmiş bir Peygamber olduğuna inanırız. Bu inancımızda şüphe ve tereddüt olması imanımızı da sıkıntıya sokar. Çünkü Peygamberlere iman rüknü Hazret-i İsa da (as) dâhil bütün Peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğine, Allah’tan vahiy aldıklarına ve hepsinin de birer İslâm Peygamberi olduğuna inanmamızı gerektirir.

Hazret-i Âdem’den (as) itibaren bütün Peygamberlerin dinlerinin adı da İslâm idi. 1 Ancak sonradan birçok Peygamberin dini, içinde yaşadığı ve yayıldığı halkın inanç ve kültür yapısına göre, temel akidesi ile birlikte adı da değişikliğe uğradı.

Hazret-i İsa’nın (as) tevhid inancı, ilk 300 sene, Roma İmparatorluğu dışında aslında pek fazla deforme olmadan yayıldı. Ama Putperest Roma İmparatorluğu’nun meseleye siyasî olarak el koyması ve o dönem Roma’lı din adamlarının siyasî rantı dinlerinin safiyetine tercih etmeleri neticesinde vahim sapma yaşanmaya başladı. Tevhidden sapmış Hıristiyanlık yasallaştı ve Tevhid inancı yasaklandı. İlk dönem İsevîlerinin Tevhid inancına dayalı her türlü belge ve bilgileri de yasaklandı.

Barnabas İncili’nde Tevhid Bölümleri

Roma İmparatoru Constantinus, 300’lü yıllarda kiliseleri emri altında toplamaya başladı. Pavlus öğretisi bu siyasî emirlere boyun eğdi. Ancak Afrika’lı din adamlarının yoğunlukta olduğu İsevî kollar Tevhid inancını savunuyorlardı.

Bu doğru tevhid inancı Afrika’da yüz yıllarca devam etti. Fakat Roma’nın siyasî olarak işin peşini bırakmaması, tevhid inancına sahip olan mü’minleri bulduğu her yerde ölüm cezasına çarptırması zamanla bu inancın zayıflayıp teslis inancının yayılmasına yol açtı.

Roma’da yasaklanan kitaplar arasında Hazret-i İsa’nın gerçek İncili olduğu rivayet edilen Barnabas İncili de vardı. Bu İncil’de Allah’tan başka İlah’ın olmadığı, Allah’ın bir olduğu, Hazret-i İsa’nın (as) ilah olamayacağı, sadece peygamber olduğu 2 belirtilmiştir.

Keza takip eden âyetlerde, ilk yaratılanın Nur-u Muhammedî olduğu 3, kâinatın Hazret-i Muhammed (asm) hürmetine yaratıldığı 4 ifade edilmiştir.

Keza, Hazret-i Muhammed’in (asm) bütün dünyaya rahmet ve selâmet getireceği 5 gibi son peygamberle ilgili çok sayıda haber ve müjde yer almaktadır. Gerçi bunca tahrifata rağmen Hazret-i Muhammed (asm) haberinin diğer İncillerde de silinemediği görülmüştür. 6

Hazret-i Muhammed’i (asm) Müjdeleyen Bir Bölüm

Barnabas İncili’nden bir bölümü buraya alalım: “Âdem, semada güneş gibi parlayan bir yazı gördü: “La ilahe illallah Muhammedür’Resulullah” Bunun üzerine Âdem ağzını açarak dedi:

“Şükür sana ey Rabbim Allah! Bana hayat nimeti verdin. Fakat bana söylemeni diliyorum: Bu adının yanına yazdığın ‘Muhammedür’Resulullah’ ne manaya geliyor? Benden önce yarattığın başka insan var mıydı?”

Bundan sonra Allah dedi ki: “Ey kulum Âdem. İlk yarattığım insan sensin! Ve senin görmüş olduğun, yıllar sonra dünyaya gelecek, benim Resulüm olacak ve her şeyi kendisi için yarattığım oğlundur. Geldiği zaman dünyayı aydınlatacaktır. Ruhu, hiçbir şey yaratılmadan altmış bin yıl önce semavî bir nur içine konmuştu.

Âdem şöyle yalvardı: “Rabbim! Bu yazıyı el parmaklarımın tırnakları üstünde bana bahşet!”

Sonra Allah, ilk insana başparmakları üstünde bu yazıyı verdi. Sağ elin başparmak tırnağı üzerinde, “La ilahe İllallah”; sol elin başparmak tırnağı üzerinde “Muhammedü’r-Resulullah”… İlk insan bu yazıyı babaca sevgiyle öptü. Ve dedi: “Senin dünyaya geleceğin gün mübarek olsun!” 7

Dipnotlar:

1- Hac Sûresi: 78; Âl-i İmran Sûresi: 67.

2- Barnabas İncili: 1, 2, 4, 10, 11, 15, 19, 31, 44, 47, 52, 71, 82, 83, 96, 112, 156, 157. Bölümler.

3- Barnabas İncili: 12, 35, 39, 43. Bölümler.

4- Barnabas İncili, 43. Bölüm.

5- Barnabas İncili, 39. Bölüm.

6- Bediüzzaman, Mektubat, s. 201.

7- Barnabas İncili, Madde 39.