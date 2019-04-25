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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kâinatta çirkinlik var mıdır?

Süleyman KÖSMENE
25 Nisan 2019, Perşembe
Fatma Hanım: “Allah çirkini neden yarattı? Çirkinin yaratılması çirkin değil midir?”

HER ŞEY EN GÜZEL ŞEKİLDE YARATILDI   

Kâinatta gerçek manada çirkinlik ve kötülük yoktur. “O her şeyi en güzel şekilde yarattı.” 1 Âyeti her bir çirkin görünen şeyde de birçok güzelliğin gizli olduğunu haykırıyor. En çirkin görünen şeylerde, en kötü bilinen olaylarda bile hakikî bir güzellik ciheti vardır.

Bediüzzaman’ın ifadesiyle, kâinatta her şey ya hüsn-ü bizzattır, yani ya bizzat güzeldir. Ya da hüsn-ü bilgayrdır, yani ya da neticeleri itibariyle güzeldir.

Çirkinlik ve kötülük gibi gözüken ve insanların hoşuna gitmeyen eşya ve olaylar, perde arkasında parlak güzellikler ve büyük intizamlarla sarılmış vaziyettedirler.

Meselâ bahar mevsiminde korku veren fırtınalı yağmur ve sevilmeyen çamurlu toprak perdesi altında sonsuz derece güzel çiçek ve muntazam bitkilerin tebessümleri saklanmıştır.

Meselâ güz mevsiminin hazin ayrılık ve solgunluk perdeleri arkasında, hayat vazifesi biten nazlı çiçeklerin dostları olan hayvancıkları Allah’ın Celâl tecellîlerinden olan kış hadiselerinin tazyikinden ve zararından korumak için saklamak; soğuk kış perdesi altında da tâze ve güzel bir bahara zemin hazırlamak gibi güzellikler vardır.

Meselâ, fırtına, veba, deprem gibi ürperti verici ve çaresizlik getiren olayların perdeleri altında pek çok manevî çiçekler açmaktadır. Söz gelişi yerin içi depremlerle ve volkanik fışkırmalarla nefes almakta, sakinleşmekte, böylece daha korkunç facialar önlenmektedir.

NE KADAR ŞÜKRETSEK AZDIR 

Oysa dünyanın sahip olduğu baş döndürücü dönüş hızına ve karnında taşıdığı göz karartıcı alev yumaklarına ve volkanik patlamalara rağmen yüz senede duyduğumuz yüz saniyelik sarsıntı, sakinliğine oranla elbette milyonda bir bile değildir. Yoksa bu hıza ve bu dev patlamalara göre her gün kıyametin kopması gerekecekti!

Öyleyse, Allah’a bu sonsuz iyilikleri için ne kadar şükretsek azdır!

Keza, meselâ tohumlar görünüşte çirkin görünen bir takım hareketlerin tahrikiyle sünbüllenip güzelleşirler. Bütün inkılâplar, değişimler ve dönüşümler birer manevî yağmurdur. Sancılıdır, acılıdır, ağrılıdır. Fakat perde arkası güzeldir. Keza meselâ, atmaca kuşunun masum serçelere saldırmaları görünüşte rahmete ve şefkate uygun düşmez. Fakat bu saldırı serçe kuşunun uçma tekniğini ve kendini savunma yeteneğini geliştirir. Keza meselâ, kış mevsiminde kar ve fırtına çok soğuk ve tatsız görülür. Fakat toprağın beslenmesi, tohumların çimlenmesi, yeryüzünün mikroplarının kırılması gibi çok sıcak ve şeker gibi neticeler o soğuk kış perdesine sarılmıştır. 2

RAHMET GİBİ YAĞAN LÜTUFLAR  

Üstad Said Nursî’ye göre, ne kadar iyilik, güzellik ve nimet varsa, doğrudan doğruya Cenab-ı Allah’ın rahmet hazinesinden geliyor ve hususî ihsan ve ikramının meyveleridir.

Musîbetler, şerler, çirkinlikler ve kötülükler ise, âdetullah denilen, Allah’ın tabiatta hâkim kıldığı kânunların uygulanışının çok neticelerinden tek tük küçük ve çapsız çıktılarından ibarettir. 

Kânunların uygulanışı büyük iyilikler ve hadsiz hayırlar gereğidir. Fakat böyle umumî kanunlar, küçük çapta da olsa zararlı bazı neticeleri de beraberinde getirebilmektedir. Bu, eşyanın tabiatı gereğidir.

Fakat Cenab-ı Allah zalim değildir. Elem ve acı verici küçük oranlı neticelerden zarar görenlere Cenab-ı Allah husûsî merhametiyle ve şefkatiyle imdat etmekte, kayıplarını gerek âcil bir nimet, kerem ve ihsan ile, gerekse hadsiz ve ebedî âhiret servetiyle telâfi etmektedir.

Netice olarak her zaman ve her yerde, musîbete düşen, zarar gören ve ağlayıp inleyen her canlının ve her insanın imdat çağrılarına, feryatlarına ve ağlamalarına herkesten önce yetişen, imdat eden, hastalığına ilâç yaratan ve acısına karşılık mânevî lütuflar yağdıran Cenab-ı Allah’tan başkası değildir. 3

Dipnotlar:

1- Secde Sûresi: 7. 2- Sözler, Y. A. Neşr., Germany, 1993, s. 210, 211.  3- Şuâlar, s. 33, 34.

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  • Ali Tam

    25.4.2019 04:07:35

    Masamin üstünde yazili levhamda Hutbe-i Samiye S. 39 dan aldigim su mübarek hakikat var: " Hilkatte hakiki maksat HAYIR, HÜSÜN, TEKEMMÜL esaslaridir. Cirkinlik, cirkinlik icin kainata girmemis, belki güzelligin bir hakikati cok hakikatlere inkilab etmek icin cirkinlik bir vahid-i kiyasî olarak hilkate girmis."

Risale-i Nur Külliyatı

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