Kur’ân’da namaz yok mudur?

Ali Bey: “Kur’ân’da namaz emrinin olmadığını, buna bağlı olarak da namaz kılmayanların cehennemde ceza görmeyeceklerini iddia edenler var. Bu iddiacılara karşı nasıl cevap verebiliriz?”

Namaz Ayetleri

Kur’ân’da ve sünnette namaz emri vardır. Kur’ân yetmişten fazla ayetle namazı emrediyor. Bir şeyin Allah emri olduğu, tek bir ayetle emredilmesiyle anlaşılır. Öyleyse, yetmişten fazla ayetle emredilen namazı, Allah’ın yetmiş kat önemseyerek emrettiği bir ibadet olarak ele almalıyız. Ama Kur’ân’da “namaz” olarak değil, “salat” olarak geçiyor.

Namaz kılmayan kimsenin Cehennemde azap görüp görmeyeceği meselesinde ise bize söz düşmez. Biz, bildirilene inanmak ve onu öğrenmekle mükellefiz. Biliriz ki: Allah dilerse, yani affetmemişse namazsız insan azap görür. Affetmişse azap görmez. Dilerse affeder şüphesiz. O Allah’ın takdiridir.

İşte namaz ayetleri:

“Şüphesiz namaz, mü’minler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”1 “Ben Allah’ım! Benden başka İlâh yoktur. Bana ibadet et! Beni zikretmek için namaz kıl!”2

“Namazlarında huşu içinde bulunan mü’minler felâha ermişlerdir.”3

“Gündüzün iki yanında ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl!”4

“Namazlara ve orta namaza (ikindi namazına) devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun! Korkarsanız ayakta veya binekte olarak kılın! Emin olduğunuzda bilmediklerinizi öğrettiği gibi Allah’ı zikredin.”5 “Kitab’a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz.”6

Herkes Yaptığına Rehindir

Namaz kılmamaktan Allah’ın hoşlanmadığını şu ayetlerden öğreniyoruz:

“Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki, namazı terk ettiler, heva ve heveslerine uydular; onlar bu taşkınlıklarının karşılığını mutlaka görecekler, Cehennemdeki «Gayya» vadisini boylayacaklardır.”7

“Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine günahkârlar hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: “Sizi cehenneme ne soktu?” Onlar şöyle derler: ‘Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı.’ Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar?”8

Namazı bilerek kılmamanın ise Allah’a hainlik9 demek olduğunu da unutmamak gerekir. Namazı bilmeyerek kılmayanın akıbetinin ise Allah’ın takdirinde bulunduğunu bildiren hadisler vardır.

“Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı. Kim bunları hafife almadan ve kasten terk etmeden hakkıyla eda ederse, Allah Teâlâ onu Cennetine sokacağına söz vermiştir. Kim de beş vakit namazı kılmazsa, Allah’ın onlara hiçbir vaadi yoktur. Dilerse azab eder, dilerse Cennete sokar.”10

Sözünde Sadıksa Cennete Girer

Namazın cennete vesile olduğu ile ilgili ise, sayısız hadis vardır. İşte bir örnek:

Enes (ra) anlatıyor: Bir adam Resulullah’a (asm) gelerek: “Yâ Resulallah! Allah kullarına bir şey farz kıldı mı?” diye sordu. Allah Resulü (asm):

“Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı.” Buyurdu. Adam:

“Yâ Resulallah! Bunlardan önce veya sonra bir şey farz kıldı mı?” diye sordu. Resulullah Efendimiz (asm):

“Allah kullarına beş vakit namaz farz kıldı!” buyurdu. Adam bunları kılıp, eksiltmeyeceğine yemin edince Allah Resulü (asm): “Eğer sözünde sadıksa Cennete girer!” buyurdu.11

Dipnotlar:

1- Nisa Suresi: 103.

2- Tâhâ Suresi: 14.

3- Mü’minun Suresi, 1,2.

4- Hud Suresi: 114.

5- Bakara Suresi: 238,239.

6- Araf Suresi: 170.

7- Meryem Suresi: 59.

8- Müddessir Suresi: 38-49.

9- Tarihçe-i Hayat, s. 156.

10- Nesâî, Salât, 6.

11- Age., 4.