"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Mevlânâ istismarcılığı ne zaman aşka dönüştü?

Süleyman KÖSMENE
28 Aralık 2020, Pazartesi
Şu Tertemiz Tarlanın Genetiğini Bozmayın!

Hazret-i Mevlânâ’nın hayatı, eserleri, söyledikleri, yaşadıkları, görüşleri, öğretileri gün yüzü gibi ortadadır. Öyle gizli saklı sözleri, anlaşılmayan kitapları, yanlış anlaşılacak cümleleri, istismar edilecek gülbankı yoktur. Yedi yüz kırk yedi yıldan beri olmamıştır.  

Hazret-i Mevlânâ Belh’te doğmuş, Konya’da yaşamıştır. Görüşlerini bütün dünyaya Konya’dan yaymıştır. Anadolu’nun ortası bulunan Konya’da medfundur. 

Hazret-i Mevlânâ’da İlâhî aşk bir hayat ve hizmet tarzına dönüşmüştür. Ölüme şeb-i arus diyen Mevlânâ, dünya için ölümü küçümsemiş, dâvâsı için dünyayı küçümsemiş, İlâhî aşk için bütün yaratılanlardan geçmiştir. 

Ona ait olduğu bilinen: “Gel, gel, ne olursan ol yine gel, İster Kâfir, ister Mecusi, İster puta tapan ol yine gel,/ Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir, Yüz kere tövbeni bozmuş olsan yine gel...

Şu toprağa sevgiden başka bir tohum ekmeyiz,

Şu tertemiz tarlaya sevgiden başka bir tohum ekmeyiz biz...

Beri gel, beri! Daha da beri! Niceye şu yol vuruculuk? 

Mademki sen bensin, ben de senim, niceye şu senlik benlik...

Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! 

Bizim mezarımız âriflerin gönüllerindedir.!”  

cümleleri İslâm’ın genişliğinin, affediciliğinin, kucaklayıcılığının, kuşatıcılığının, insan sevgisinin, estetiğinin, barışının Hazret-i Mevlânâ’nın imbiğinden geçmiş ifadesinden başka bir şey değildir. Rahmetullahi aleyh.    

Hazret-i Mevlânâ Bu Değildir

Ama gelin, görün ki, kendilerine Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı diyen bir vakıf, Mevlânâ aşkı ile taban tabana tezat teşkil eden işler yapıyor. 1998 yılında kurulduğu görülen bu vakıf, adını bu günlerde Mevlânâ’nın mirasını bozan, mukabelesini deforme eden programlarla duyuruyor.     

Deformasyon ne zamandan beri pirim yapıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği, söz konusu vakfın bizzat icra ettiği Şeb-i Arus töreni, başta bizzat Mevlânâ’nın yedi yüz küsur yıllık ritüelleri, İslâmiyet’in bin küsur yıllık değerleri ve bu milletin canını verdiği inançları ve örfü çiğnenerek icra edilmiştir.

Bu anlayışı kınıyorum! 

Hazret-i Mevlânâ bu değildir. O Müslümanlığın değerlerini yaşatmış ve bu değerleri dünyaya kabul ettirmiş bir aşk ve gönül adamıdır. Ömrü İlâhî aşkı yaşamak ve bu aşkı dünyaya taşımakla geçmiştir. 

Bu Milletten Özür Dileyin

Sayın Mevlânâ Âşıkları! Mevlâ aşkına siz bunu yapmayın! Mevlânâ aşkına bu milletten özür dileyin. Sergilenen görüntü ne Mevlâ aşkı ile, ne Mevlânâ aşkı ile, ne birer vatandaşı olarak içinde yaşamakla şeref duyduğunuzu varsaydığımız bu milletin değerleriyle bağdaşmıyor. 

Bu millet Ahmed Yesevîlerin, Şeyh Edebali’lerin, Taptuk Emre’lerin, Yunus Emre’lerin, Hazret-i Mevlânâ’ların, Şems-i Tebrizîlerin, Hacı Bayram-ı Veli’lerin, Hacı Bektaş-ı Veli’lerin, Bediüzzaman Said Nursî’lerin kattığı artı değerlerle yükselmiş, başı gökte bir millettir. Bu milleti sahip olduğu yüce değerlerinden düşürmeye gücünüz yetmez. 

Bir Mevlânâ Aşığı iddiasında iseniz, siz bunu yapmayın. Kısırlaştırmayın, kısırlaşırsınız! 

Hazret-i Mevlânâ’yı küçültmeyin. Küçülürsünüz. Kadük yapmayın. Kadük kalırsınız.  

Bu milletin gözünde Hazret-i Mevlânâ aşkı bitmez! İslâmiyet aşkı bitmez! Kur’ân aşkı bitmez! Ama bu millet sizi defterden siler! 

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'

    Önce imza, sonra soru

    'Yeni Asya büyük bir boşluğu dolduruyor'

    Fahrettin Koca: Aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir

    Hak ihlâlleri karnemiz daha da kötüleşti

    Pekin’de acil durum ilan edildi

    Abdulkadir Badıllı’yı rahmetle anıyoruz

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 254 vefat daha

    Genç pilottan aşı karşıtlarına mesaj

    Çin, Türkiye ile imzalanan 'Suçluların İadesi Anlaşması'nı onayladı

    Risale-i Nur, akla ve kalbe hitap eder

    'Cumhurbaşkanının sokaktan haberi yok'

    İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

    İran'da halkın yüzde 35'i yoksul

    Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 57 milyonu aştı

    'Asgari ücret 3 bin liranın üzerinde olmalı'

    İlk defa burs-kredi alacak öğrencilerin ödemeleri bu gece başlıyor

    2.Elde ‘bekle, gör’ dönemi

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 80 milyon 727 bini aştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Devletleşen AKP milleti unuttu'
    Mehmet KARA

    2021’e sarkan meselelerimiz Ekonomi, adalet, KHK, EYT...
    M. Said ZEKİ

    “Hukuku yeniden öğretin bana!”
    Süleyman KÖSMENE

    Mevlânâ istismarcılığı ne zaman aşka dönüştü?
    Genel

    Devlete talip olmak cemaatlerin işi değil
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Soljenitsin ve Gulag Takım Adaları
    Şükrü BULUT

    Feministlerin tesettür düşmanlığı nereden geliyor?
    Yeni Asya'dan Size

    Eski Said Dönemi Eserleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’un yazılış tarzı dikkatinizi çekmiyor mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.