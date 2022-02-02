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2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Muhteşem Üç Aylar’a girdik

Süleyman KÖSMENE
02 Şubat 2022, Çarşamba
Zümrüt Bulacaksın!

Muhteşem üç aydan ibaret bir zaman dilimi olan Üç Aylar’a girdik elhamdülillah.  

Bizim affımızı ve bağışlanmamızı getiren aylar muhteşem aylardır. İleride, bu ayların her bir saniyesini aradığımız aylar olacaktır. Affın ve bağışlanmanın çok olduğu bu günlerin ve ayların kadr-ü kıymetini bilmemiz bu açıdan çok önemlidir. Her bir saniyesi bir rahmet hazinesi gibidir. 

Var sayalım ki, önümüzde bir hazine var! Hangimiz “amaan sen de” diyebiliriz?

Üstad Hazretleri namazı anlatırken bir misal veriyor: “Eğer yüz kuruş bir gündelik ile çalışsan, sonra biri gelse, dese ki, “Gel on dakika kadar şurayı kaz. Yüz lira kıymetinde bir pırlanta ve bir zümrüt bulacaksın.” Sen ona, “Yok, gelmem. Çünkü on kuruş gündeliğimden kesilecek. Nafakam azalacak” desen, ne kadar divânece bir bahane olduğunu elbette bilirsin.” 1

Misal dünya işlerine karşı namazın yüksek değerini anlatmak için verilmiştir. Fakat biz bir an misali şöyle okuyalım: On dakika kazacağımız ve bir pırlanta ve zümrüt kazanacağımız yerler, Üç Aylarla başlayan mübarek günler ve gecelerdir. Diğer günlere nazaran, on dakikası bile, bir dakikası bile bir ömre değer! 

Üstad Hazretleri’nin şu müjdesine bakınız:

“Bu şuhur-u selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahidler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenab-ı Hak her bir gecesini sizin hakkınızda leyle-i Mi’rac ve leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar eylesin, âmin.” 2

Af İstiyorsak Af Var!

Üç Aylarla başlayan üç aylık zaman dilimini bir merdivenin basamaklarına da benzetebiliriz. Basamaklardan çıkmaya bu gün başladık. Bu gün birinci basamaktayız. Her gün bir basamak çıkıyoruz. Bu çıkışın inişi yoktur. Bu yükseliş inşallah Cennet’te sona erecektir.

Yarın Regaib Gecesi. Bize önemli bir duruş kazandıracak. Allah’ın katından isteklerimizi sıralayacağız, dileklerimizi dile getireceğiz. Devam eden günlerde basamakları çıkmaya devam ediyoruz.  

Yükselişlerimiz –ömrümüz olursa- Mi’rac Gecesi’ne kadar sürecek. Mi’rac Gecesi’nde, başka zamanda ulaşamadığımız bir zirveye ulaşacağız inşallah! Allah’ın rızasına, rahmetine, mağfiretine, rüyetine talip olacağız ve talep ettiklerimizi bulacağız. 

Basamakları çıkmaya devam ediyoruz. Ara basamaklarda bazen duâ ile, bazen namazla, bazen niyazla, bazen oruç tutarak rahmetin kapısını çalacağız. Ve inşallah rahmet bizi ümidimizin fevkinde bir kucaklayışla kucaklayacak! 

Beratımızı Almak İçin Sadece İstemek Yeterli

Derken Berat Gecesi’ne gelmiş olacağız. Berat zamanında beratını almayan kalmayacak! Beratını alan bundan önceki hayatından ve yaptıklarından mağfirete nail olacak, bundan sonraki hayatına inşallah istikamet verecek. Beratını muhafaza edecek. 

Beratını alan hicaptan, mahcubiyetten, hicrandan kurtulacak, yüzü ak, gönlü tok, bahtı açık olacak! 

Beratını alan Allah’ın azabından, gazabından, celâlinden bağışlanacak, Allah’ın rahmetine, merhametine, lütfuna, keremine, aklı baştan alan, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne akl-ı beşerin hatırına gelmiş emsalsiz güzelliklerine uçacak, inşallah Cennet’e uçacak! 

Ardından bir rahmet düzlüğü olan Ramazan ayı… Herkesi kucaklayacak! Günahkârı da, sefahetçiyi de, Müslüman’ı da, kâfiri de… En uzak memleketlerden, en uzak kimselerden Ramazan ayı farkındalıkları, tebrikleri işiteceğiz. Ramazan ayında oruç tutan, duâ eden, Allah’ın farkına varan ummadığımız insanlar göreceğiz. Demek, Allah’ın dâvetinin ulaşmadığı köşe bucakın kalmadığını göreceğiz. 

Başında rahmet, ortasında mağfiret, sonunda Cehennem azabından azat olmanın aşkın ve yüksek hazzını ve onurunu yaşayacağız. Cehennemden azat günlerinde Kadir Gecesi gibi kadrine erişilmez bir zirveye uçacağız inşallah. 

Ve bayram! Bayrama geldiğimizde artık bir adım sonrası Cennet olacak! Çünkü o kucaklaşma, o barışma, o yardımlaşma, o iletişim, o pozitif duygu yoğunlaşması ancak Cennet’e lâyık profillerdir. 

Ucu Cennet’e açılan bir düzleme çıkıyoruz. Mutlu olsun, kutlu olsun, hayırlı olsun! Dünyanın kirleri dünyada kalsın! Ahiretin güzellikleri inşallah sizinle olsun! 

Şuhur-u selasenizi tebrik ederiz. 

Dipnotlar:

1- Sözler, 21. Söz, 1. Makam, 5. İkaz. 2- Kastamonu Lâhikası, s. 90.

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