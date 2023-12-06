Ölgün sessizlik veya görmezden gelmek

Kahreden Ölgünlük

İsrail katliamı dünyayı yeni bir döneme soktu: Ölgün sessizlik dönemi... Veya kahreden ölgünlük dönemi… Aptalca görmezden gelme dönemi… Tam bir facia! Hatta facianın adı bu!

Vuran vuruyor, kıran kırıyor da… Dünyaya ne oluyor, onu anlamak mümkün değil! Dünyaya derken halkları kast etmiyorum; yönetimleri kast ediyorum. Bilinçli bir körlük var karşımızda!

Dünya hiç bu kadar tek sesli olmuş muydu? Mazluma karşı tek sesli bir sessizlik! Oh ne ala! Koro halinde sessizlik!

Siyonistlerin dünyayı bu kadar esir alacağı düşünülebilir miydi? Geçmiş iki üç yıllık pandemi süreci de, siyonistlerin eseri olabilir mi? Virüs salgını, evlere kapanmalar, aşılar vs. Bir oyun döndü dünyanın başında; ama yetmedi ki, şimdi oyunun bir diğer perdesini, gerçek perdesini devreye soktular, Filistin halkı bu nedenle cehennem kusuyor.

Neden Filistin halkı diyeceksiniz? Adamların zaten arz-ı mevutları var ya… Arz-ı Mev’ud Kitab-ı Mukaddes’te geçtiği şekliyle Hazret-i İbrahim’e yapılan vaaddir ki, Mısır ırmağı olan Nil Irmağından Fırat ırmağı arasındaki yerlerdir. Yahut Hazret-i Musa’ya ve Yeş’u’ya verilen vaad de, “Ayak tabanınızın basacağı her yer sizin olacak” şeklindedir.

Dünyanın her bölgesi tehdit ve tehlike altındadır yani. Sadece Filistin toprakları değil!

Emellerine ulaşacaklar. İşe Filistin ile başlamanın nedeni bu! Filistin hem hazır lokma onlar için, hem de gözleri önünde… İş Türkiye’ye doğru uzanacak Bu pis hırs durur mu?

Tere Yağından Kıl Çeker Gibi

Hamas deyince… İşin kolayını, yani kendilerini mes’ul etmeyecek biçimini öğrendi bu siyanistler. Yıllardır belki de sanal düşman gibi davranan Hamas’a bir füze attırıyorsun!… Ardından işgal ve katliama kaldığın yerden devam ediyorsun!

Oh ne ala! Tere yağından kıl çeker gibi! Dünyayı susturuyorsun! Haklılık forsuna giriyorsun!

Dün ikiz kulelerde denediler bu oyunu. Güzel tuttu! Afganistan’a ve Irak’a girdiler. Onca kan ve katliam... Ve Yeni Dünya Düzeni, BOP.. Vs. Plan güzel işliyor! Tıkır tıkır!

Bu İsrail katliamları bunun devamı mı? Dünyanın, Türkiye dahil, dilini yutmuş gibi ses çıkarmaması bundan mıdır?

Türkiye ses çıkarıyor. Hakkını yemeyelim. Halkını avutacak kadar! “Heyyt!” Ama arkası yok. Yapması gerekenleri yapmıyor. Ses çıkardı ya, o yeter deniyor! Gemiler, ticaret vs. devam. İncirlik, Kürecik, Manavgat suyu, çelik ihracatı…vs. Devam. Kesinti, kısıntı, sıkıntı yok!

Bu Gidiş Nereye?

Hatırlayalım: 1974 Kıbrıs Barış Harekatından sonra ADB Türkiye’ye silah ambargosu uyguladı. Onca diplomatik girişimler sonuç vermedi. Demirel hükümeti de 1975 yılında Amerikan üs ve tesislerini kapattı. 21 Üs ve tesis kapandı. 1978 Yılında ABD ambargoyu kaldırdı. Türkiye ise ancak 1980 yılında tesisleri açmaya izni verdi. Stratejik ortağımız Amerika, Türkiye’ye karşı her türlü herzeyi yiyor. Türkiye “heyt, hoyt” diyerek geçiştiremez. Türkiye aklını başına almalı!

Bir hafta kadar süren ateşkes… Bu süre içinde göstermelik bir esir alış verişi.. Veya kavgası… Üç maymunlar… Hamas’ın altın vuruşu ve katliama devam!

Eskisinden daha beter bombalar havada uçuşuyor… Ama Hamas’tan tek ses yok! Hamas görevini yaptı. Sessizliğe gömülebilir artık. Uçuşan İsrail’in füzeleri.. Şimdi harita da dolaşıyor. Sanal zekâyı da soktular işin içine…

Bu gidiş nereye? Bu deli gidiş…