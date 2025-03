Orucun tattırdığı nimetler

Ramazan Fıkhı

Sonsuz bir nimetler denizinde yüzdükçe yüzüyoruz! Kim bize bu bitmeyen nimetleri takdir ediyor? Neden takdir ediyor?

Güneşin milyarlarca yıldan beri sönmeyişini ve bize ışık verip duruşunu ne ile izah edebilirsiniz?

Ay’ın yörüngesindeki ilginç hareketleriyle dünyamızın terazi duyarlılığında dengesi oluşunu hangi kudrete bağlayabilirsiniz?

Dünyamızın bilinen üç ilginç hareketiyle dönüşünü, bu dönüşler içinde gece ve gündüzden mevsimlere kadar birçok hayatî unsurlara kaynaklık edişini hangi ilme ve iradeye verebilirsiniz?

Mevsimlerin her birinde farklı nimetler serisinin resmî geçit yapmasını, her bir nimetin ve rızkın tam bizim için ölçülüp biçilmiş olmasını, her tanzimin çok latîf hayat usâreleri taşıdığını, her rızkın tam damak zevkimize göre, tam göz zevkimize göre, tam koku alma zevkimize göre, tam estetik zevkimize göre, tam güzel sanatlar zevkimize uygun halk edilmiş olmasını hangi hikmetle açıklarsınız?

Aman yâ Rab! Üzerimizde Senin ne sayılmaz nimetlerin var! Üstümüzde Senin ne sonsuz hakkın var! Hayatımızda Senin ne büyük emeklerin var! Dünyamızda Senin ne paha biçilmez gayretlerin var! Ağız tadımızda Senin ne ölçülmez ve tartılmaz fiiliyâtın var!