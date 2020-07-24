"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Saadet ve felâket getiren yollar

Süleyman KÖSMENE
24 Temmuz 2020, Cuma
Muhammed Danışmaz: “Üstad Hazretleri Avrupa’ya hitabında, önümüzde iki yol bulunduğunu, bunlardan birinin Kur’ân yolu olduğunu söylüyor ve Kur’ân yolunda bir acemi neferden bahsediyor. Bu yolları kısaca açarak, acemi neferin kimi temsil ettiğini açıklar mısınız?”

Beşeri Felâkete Atan Yol

Bediüzzaman, beşerin nefs-i emmaresi dediği İkinci Avrupa’yı kendi felsefesiyle vuruyor. İster Müslüman olsun, ister Hıristiyan, isterse başka bir dinden olsun; her insanın önünde iki yol vardır. Bunlardan birincisi felsefe yoludur ki, insanlığı felâkete sürüklemiştir. İkincisi de beşeri hem dünyada, hem ahirette saadete ulaştıran Kur’ân yoludur.

Bediüzzaman dinsiz felsefe yolunu bir temsil üzerinde izah ediyor.

Görüyoruz ki, adım başı nice mazlumlar, zalimlerin ellerinde mahv-u perişan oluyorlar. Malları ve canları zalimler tarafından gasp ediliyor. Nereye bakılsa zalimlerin gürültülerinden ve mazlumların ağlayışlarından başka bir şey işitilmiyor. Her vicdan sahibini ve hatta melekleri bile ağlatan bir tablo memleketi sarmıştır.

Bu temsilde mazlumdan maksat bütün insanlıktır. Zalim ise musîbetler, hastalıklar, acılar, afetler ve ölüm gibi yeryüzü hadiselerinden kinayedir.

Bütün insanlık bu ezici ölüm gücü karşısında çaresizdir. Ölüm dedikleri, dinsiz felsefeye göre, bir karanlık kuyu gibi olan yok oluş, herkesi içine çekip yutuyor. Ölüm geldiğinde ne ilim, ne teknoloji hiçbir şey fayda etmiyor. Her taraf korkunç bir matemhaneye dönüyor.

İşte Avrupa’nın dinsiz felsefesi ve İsevî dininden uzaklaşmış mimsiz medeniyeti hayatı ve ölümü böyle vahşî yorumlamış ve beşere medeniyet diye Cehennemî bir yaşama tarzı hediye etmiştir.

Saadete Yolculuk

İkinci yol ise Kur’ân yoludur. Kur’ân hayatı gayet güzel ve ölümü gayet sevimli yorumlamıştır.

Bu yolun her köşesinde bir âdil sultanın askerleri vardır. Sultanın emriyle bazı askerler vazifesini bitirip terhis oluyorlar. Terhis olan askerler at ve silâhlarından ayrılmakla zahiren mahzun oluyorlar. Fakat hakikatte bu terhisle sultanı ziyaret edeceklerini bildiklerinden gayet seviniyorlar. Her tarafta böyle sevinçler vardır.

Sadece bazen acemi neferler, padişahın emrinde çalışmak şevkiyle, bu terhislere karşı direniş gösteriyorlar.

Temsilde âdil sultan Cenab-ı Allah’tır. Vazife, insanın dünyada yüklendiği kulluk görevleridir. Terhis, ölümdür ki, mü’min için vazifeden paydos olup aslî vatanına, Cenab-ı Allah’ın huzuruna dönmekten ibarettir. Mü’min ayrılmak istemediği kimi nimetler dolayısıyla dünyadan gidişinden zahiren üzülse de, gerçekte bu terhis yolculuğu ile Cenab-ı Allah’ın huzuruna gittiğini bildiğinden, ziyadesiyle sevinmektedir. 1

Acemi Nefer Kimdir?

Acemi nefer, ölümün ebediyet yolculuğu olduğunu bildiği ve inandığı halde, Allah’a hizmet için dünyayı dar gören, hizmet aşkıyla ölümün gecikmesini isteyen hizmet ehli insanlardan kinayedir. Bu, kutlu bir zümredir. Başta Peygamberler, Evliyalar, Allah için hizmetin izzetini tatmış imamlar, âlimler ve bir kısım hizmet ehli insanlar bu kutlu zümredendir.

Hazret-i Musa Aleyhisselâm’ın, “vazife-i risaletin daha devamını ve bekasını arzu ettiği için kendi eceline dikkat eden ve hizmetine sed çekmek isteyen bir göze” 2 (Azrail’in gözüne) tokat vurması bu neviden bir tecellidir. Daha böyle sırf hizmet-i Mevlâ için ölüm vaktinin gecikmesini isteyen çok hizmet ehli vardır.

Bediüzzaman Hazretleri bu sınıfı şöyle anlatıyor: 

“Ehlullahın bir kısmının ölümden korkmaları, ölümün dehşetinden değildir. Belki daha fazla hayır kazanacağım diye, vazife-i hayatın idamesinden kazanacakları hayrat içindir.” 3

Bu zümrenin “acemi nefer” olmasından murat, herkes saadete koşarken, Kur’ân da bu saadeti müjdelemişken, ölüm de bu saadete açılan bir kapı olarak gelmişken, bu kutlu zümrenin sırf hizmet-i Mevlâ için ölümün gecikmesini istemeleri olsa gerektir. Ancak elbette bu zümre de bilir ki, ecel doğrudan Allah’ın takdiriyle gelmektedir.

Dipnotlar:

1- Mesnevî-i Nuriye, s. 244. 2- Mektubat, s. 353.  3- Lem’alar, s. 210.

Okunma Sayısı: 2036
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Said HAKTAN

    27.7.2020 16:45:33

    Allah cc razı olsun güzel izahına ve uydurukça kullanmamana...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

YKS sonuçları ürkütücü

Yoksulluk sınırı 7 bin 839 lira

Koca: Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var

Malezyalı kuruluş WADAH'tan Türkiye'ye Ayasofya Camii tebriği

Belarus Cumhurbaşkanı: Koronavirüsü semptom göstermeden atlattım

DSÖ uyardı: Kovid-19 mevsimsel değil

İran ve Ukrayna düşürülen uçak için tazminat görüşmelerine başlayacak

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 860 bini geçti

Dışişleri’nden ABD’ye tepki

Filistinli çocuklar için 2 bin kilometre bisiklet sürecekler

Lübnan Başbakanı İsrail sınırında yaşanan olaylar hakkında konuştu

'Koronavirüs olayına da bu bayramda çok dikkat edilmesini özellikle rica ediyorum'

Kim Jong-un: Nükleer silahlar güvenlik garantimiz

İspanya'da pandemi nedeniyle 1 milyon istihdam kaybı

DSÖ'den Covid-19 açıklaması

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 16 milyon 653 bini aştı

Ağustos ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlere kulak verelim

Gerçekler sansürlenemez

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Yan yanayız, bir aradayız”dan üç yıl sonra
Süleyman KÖSMENE

Tevriye günü zikir ve duâları
Ahmet BATTAL

Adalet mi, hilâfet mi?
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

YKS sonuçları ürkütücü
M. Latif SALİHOĞLU

Hz. Mehdi’ye dair suâl–cevap (1)
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Risale-i Nur'dan

Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
Cevher İLHAN

Demokratik açılım
Faruk ÇAKIR

Ayasofya için destek

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.