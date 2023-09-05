"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2023 SALI - YIL: 54

Said Nursî’nin boyun eğmediği 4 komutan -2

Süleyman KÖSMENE
05 Eylül 2023, Salı
İskenderun’dan Erol Sarı: “Said Nursî’nin boyun eğmediği dört komutan kimdir?”

İngiliz İşgali ve Bediüzzaman

Bediüzzaman Hazretleri I. Dünya Savaş'ında Bitlis'te Ruslara esir düştü. Esaretten sonra firar ile 1918’de İstanbul’a geldi. İstanbul ise o yıl İngiliz işgaline uğradı. Bediüzzaman işgalcilere karşı büyük mücadele verdi. Bu sırada Ankara’da Millî hükümet kurma çalışmaları sürmekteydi. 

Mustafa Kemal Paşa Bediüzzaman’ı Ankara’ya çağırdı. Bediüzzaman ise: “Ben tehlikeli yerde mücahede etmek istiyorum. Siper arkasında mücahede etmek hoşuma gitmiyor. Anadolu’dan ziyade burayı daha tehlikeli görüyorum.” diye cevap gönderdi ve işgal altındaki İstanbul’da kalmayı tercih etti.

Fakat davetler tekrarlandı. Mareşal Fevzi Çakmak, eski Van Valisi Mebus Tahsin Bey gibi zevat da Bediüzzaman’ı Ankara’ya çağırdılar.1  

İngiliz Komutanının Vur Emri

İstanbul’da İngilizlerin dehşetli oyun ve planlarını fark eden Bediüzzaman, “Ben kendi elemlerime tahammül ettim. Fakat ehl-i İslam’ın eleminden gelen teellümat beni ezdi.”2 diyerek, Hutuvat-ı Sitte adında bir eser yazdı. İngilizlerin hile ve tuzaklarını anlattığı bu eseri halka ücretsiz dağıttı. Bu eserde çok sert biçimde İngilizleri eleştirdi:

“Tükürün İngiliz laininin hayasız yüzüne! Ey ekbekü'l-küpekadan tekepküp etmiş köpek!” diyerek de Tanin ve diğer gazetelerde makale yazmaktan geri kalmadı.3 

İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington, Bediüzzaman için vur emri çıkardı. 

Bir gün İşgal Kuvvetleri askerlerine tam yakalanmak üzereyken, Yasin Suresinden “Ve cealnâ min beyni eydîhim sedden ve min halfihim sedden fe ağşaynâhüm fehüm la yübsırûn”4 ayetini okudu. İngiliz askerleri onu görmedi. Yanında talebesi Molla Süleyman vardı. Kendilerini kollayarak Molla Süleyman’ın evine girdiler. Evde şöyle dedi:

“İşgal kuvvetleri askerleri beni vurmak için emir almışlar. Ben seni kurtarmak için öyle yaptım. Sana acıdım. Çünkü senin silahın yoktu. Ben onlardan on tanesini sıraya dizmiş ve hedef almıştım. Ben ölene kadar onlardan en az on tanesini öldürürdüm.”5

Fakat sonradan General Harrington, şarkta çıkacak bir isyan ve kargaşanın İngiliz aleyhtarlığını artıracağından çekindiği için Bediüzzaman hakkında verdiği vur emrini geri aldı.      

Türkiye Büyük Millet Meclisinde 

Bediüzzaman Ankara’ya meclise geldiğinde resmî “hoşâmedî” merasimiyle karşılandı. Fakat yeni hükümeti dine karşı lakayt buldu. Hem M. Kemal'e, hem meclise hitaben on maddelik bir mektup yazdı. Mektup, Türkiye büyük Millet Meclisinde okundu.

Mektupta garplılaşmak bahanesiyle Türk Milletinin kudsî mefahir-i tarihiyesinden koparılmasının yanlış olduğunu, muzaffer olmanın şükrü gerektirdiğini, mebusların namaz ve sair ibadetlere karşı gevşeklik göstermelerinin hayra alâmet olmadığını, cumhur-u mü’minînin ancak bu şekilde meclisin arkasında duracağını, aksi takdirde âlem-i İslâm’ın nazarını başka tarafa çevireceğini… vs. belirtiyordu.

Mektup bütün komutanlara ve alimlere dağıtıldı. Mektubun okunmasından sonra meclis binasındaki mescid büyütüldü. Namaz kılanların sayısında gözle görülür bir artış oldu.       

"Bu Hoca Bize Lazımdır"

Fakat bu durum Mustafa Kemal’in hoşuna gitmedi. Bir gün Divan-ı Riyasette elli-altmış mebusun içinde Mustafa Kemal şöyle dedi:

“Sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi yüksek fikirlerinizden istifade etmek için buraya çağırdık. Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazdınız. Aramıza ihtilaf verdiniz!” 

Bediüzzaman birkaç makul cevabı verdikten sonra, hiddetle iki parmağını ileri uzatarak: “Paşa, Paşa! İslamiyet’te imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir. Hainin hükmü merduttur.” dedi.  

Bundan sonra da Bediüzzaman ile Mustafa Kemal birkaç kez daha Divan-ı Riyasette görüşmeler yapmışlar, ama bir netice alınmamıştır. Mustafa Kemal ondan taviz koparamamıştır. Bediüzzaman'a mebusluk, doğuda umumî vaizlik teklif eder ve Darü'l-Hikmetteki eski vazifesine devam etmesini ister. Bir köşk tahsis eder ve mebus maaşının yüz lira olduğu, o günde üç yüz lira maaş verileceğini söyler.6   

Fakat Bediüzzaman orada hadislerle işaret edilen âhirzaman alametlerinin meydana çıktığını görür ve Ankara’dan ayrılarak sine-i millete döner.  

Dipnotlar: 

1- Tarihçe-i Hayat, s. 150; Bilinmeyen Taraflarıyla B.S.N., s. 252

2- Abdurrahman, Bediüzzaman’ın Tarihçesi,

3- Bilinmeyen Taraflarıyla B.S.N., s. 234

4- Yasin Suresi: 9

5- Bediüzzaman Said Nursî, Hayatı ve Davası, s. 139

6- Tarihçe-i Hayat, s. 160

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kurşun kalem 25, silgi 10 lira

    Risale-i Nur Kurtuluş Reçetesi

    Her 3 araçtan biri tam elektrikli olacak

    Genç Yorum Dergisi 2023 Eylül sayısı çıktı: “Fânîyim, fânî olanı istemem”

    Öğrenci yemeklerine iki ayda ikinci zam

    F-4 savaş uçağının parçası otoparka düştü

    LPG yine zamlandı

    İspanya'da şiddetli yağışlar sebebiyle 2 kişi öldü, 3 kişi kayıp

    Kırım Tatar Türkü Rüstem Umerov, Ukrayna Savunma Bakanı oldu

    Nijerya'nın kuzeydoğusuna insani yardım çağrısı

    Almanya'da artık nükleer enerji kullanılmayacak

    Ukrayna Savunma Bakanından istifa kararı

    Uyum haftası başladı

    G20 Zirvesi'ne katılmayacak

    Meteoroloji'den Trakya'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    TÜİK'e göre enflasyon yüzde 58,94 - ENAG'a göre enflasyon yüzde 128,05

    İstanbul - Avcılar'da metruk bir binada yangın çıktı: 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    Sivil anayasanın zemini yok

    Bu yoksulluğa bu maaş

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejiminin ağır bilançosu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin boyun eğmediği 4 komutan -2
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çare, Risâle-i Nur ile musalahadır
    Ali FERŞADOĞLU

    Senin anlattıklarının Kur’an’da yeri var mı?
    Ahmet Said Aydil

    Değişimi reddedip düzelme beklemek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kurşun kalem 25, silgi 10 lira
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur kendini zevkle ve şevkle okutuyor
    Cenk ÇALIK

    Sahradaki sanat: Kadife ve Çöl Karıncaları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.