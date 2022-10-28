Sigara içmenin hükmü nedir?

Ankara’dan Eyüp Öztekin: “Sigara ve nargile içmenin hükmü nedir?”

Kur’ân Gerçekçidir

Tütün içmek ayet ve hadislerde ismen haram kılınmış bir madde değildir. Fakat zararsız bir madde de değildir. Böyle olunca mubah diyenler olduğu gibi, aşağıda bir kısmını vereceğimiz çerçeve ayetlerden kıyas yoluyla hüküm çıkarıp tahrimen mekruh veya hatta haram diyenler de olmuştur. Ekser âlimler, tütünün mubah denecek ölçüde masum olmaması, bununla beraber hakkında ismen açıklanan bir haram hükmü bulunmaması nedeniyle, verdiği hasarlardan ve zararlardan yola çıkarak tahrimen (harama yakın) mekruh demişlerdir.

Tütün 15. Asırdan beri bilinen ve içilen bir zararlı maddedir. Kur’ân indiği günlerde bilinmez ve içilmezdi. Dolayısıyla Kur’ân’da veya hadislerde hakkında ismen bir hüküm gelmedi. Vahiy Sahibinin gelecekte kullanılacak bir madde hakkında ismen bir hüküm indirmemiş olması bir zaaf değil, bir rahmet tecellisidir.

İlahî kural şöyle işliyor: Ayetler inerken kullanılmakta olan zararlı maddeler hakkında ismen hüküm vermek suretiyle sakındırmak, gelecekte kullanılacak maddeler hakkında ise genel çerçeve çizmek yoluyla sakındırmak.

Ayetlerin, gelecekte kullanılacak bir zararlı maddeyi ismen haram kılması geleceği gören bir vahye daha yakışan olmaz mıydı diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Hayır. Bu böyle olsaydı şu sakıncalar doğardı:

1-Bu madde bulunmadan önceki insanlar böyle bir haramı kavrayamazlardı, neticede Kur’ân anlaşılmaz bir kitap olurdu.

2-Henüz bir madde kullanılmadan onu haram kılmak, Kur’ân’ın gerçekçiliğine gölge düşürürdü.

3-Bâtıl’ı tasvir etmiş olurdu ve bilinmeyen bir madde hakkında merakları tahrik etmiş olurdu.

Çerçeveyle Sakındırmak

Bu yüzden insanlarca henüz bilinmeyen ve kullanılmayan bir zararlı maddeyi genel çerçeveyle sakındırmak, ismen sakındırmaktan daha gerçekçidir. Kur’ân bunu yapmıştır.

İşte çerçeve belirleyen bazı ayetler:

- “Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın!”1

-”Kendi kendinizi öldürmeyin.”2

-“Mü’minlere eziyet edenler günah işlemişlerdir.”3

-“Peygamber onlara temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar”4

-“Onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Gökyüzünde (kıyametin yaklaştığını) haber veren bir dumanın belireceği Gün’ü bekle.”5 (Bu duman, ahir zamanda ortaya çıkan tütün dumanı olmasın? Nitekim tütün dumanı daha önce bilinmeyen, 15. Asırdan beri içile gelen sağlığa zararlı bir maddedir.)

“İsraf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.”6

-“Biz sizi boş yere mi yarattık?”7

Tütünün Zararları

Şimdi soralım: Bunca ayetlere dokunan bir husus tütünde var mı, yok mu? Tütün sağlığa ölümcül zararlar veriyor mu, vermiyor mu? Sigaraya veya nargileye ayrıca para veya zaman harcamak israf mı, değil mi? Kokusu insanları rahatsız ediyor mu, etmiyor mu? Dumanı çevreyi kirletiyor mu, kirletmiyor mu? İçindeki etken maddeler aklı gevşetiyor veya uyuşturuyor mu, uyuşturmuyor mu?

Dolayısıyla vereceğiniz cevaba göre hükmü açıktır.

Önce tespit edilmiş zararlarına bakalım:

*İstatistiklere göre her yıl dört milyon, her gün ise on bin’in üzerinde insan sigaranın zararlarından dolayı hayatını kaybediyor.

*İhtiva ettiği ağır metaller nedeniyle 1 nargile ortalama 5 paket sigaraya denk zehirleme yapıyor.

*Tütün içerdiği nikotin, katran ve diğer zehirli gazlar sebebiyle insan bedeninde toksik etki yapıyor. Özellikle katranın içeriğinde 4500 civarında insan vücudu için zehirli kimyasal bileşik bulunuyor. Bu kimyasal bileşiklerden 40 kadarının ‘kesinlikle’ kansere yol açabileceği bilim adamları tarafından tespit edilmiştir.

Dipnotlar:

1- Bakara Suresi: 195 2- Nisa Suresi: 29

3- Ahzab Suresi: 58 4- A’raf Suresi: 57

5- Duhan Suresi: 9, 10

6- En’am Suresi: 141 7- Mü’minun Suresi: 115