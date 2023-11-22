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22 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Şimdi dua vakti

Süleyman KÖSMENE
22 Kasım 2023, Çarşamba
İki Yüzlü Dünya

İsrail katliamına karşı Filistin’li kardeşlerimizle birlikte olmak için, inanın, duadan başka çaremiz yok. Devletler samimi değil, yöneticiler iki yüzlü, birçok yerde halklar toplu protestolarda bulunsalar da, sesleri sağır sultanlarca işitilmiyor, işitilse de ciddiye alınmıyor, ciddiye alınsa da iş eyleme dönüşmüyor. Neden?

Sanki orada böcekler ölüyor! 

Sanki öldürenler davalarında haklı! 

Haklılık yok ama, var gör ki haklıdırlar, hak böyle mi savunulur, demiyor kimse! Bebekleri, kadınları, yaşlıları, hastaları, savaşmayanları korumayı neden ciddi olarak gündemine almıyor dünya? Bu nasıl bir yüz?

Sen karar verinceye ve kararını eyleme dökünceye kadar zalim vurmaya devam ediyor, çoluk çocuk kırmaya devam ediyor, hastaneleri yıkmaya devam ediyor!

Hey iki yüzlü dünya, bu senin eserin! 

Hemen Ateşkes İstiyoruz 

İki yüzlü dedi ki, “hastanelerin altında tüneller vs. var.” Ama tünel olmadığı anlaşıldı. Neden ses yok! Neden vurmaya devam ediyorsun! Neden kimse dur demeye cesaret edemiyor? Neden herkes üç maymunu oynuyor? Neden kimse dürüst değil?

Biz Allah’a dönelim ve dua edelim. Duadan başka sığınacağımız kapı yok. En azından yarın Allah sorduğunda “iki yüzlü dünyada gücüm duaya yetti Rabbim” diyebilelim.

İsrail’li Yahudi Meclis Üyesi Dr. Ofer Cassif bakın neler söylüyor. (Yahudilere ve Hıristiyanlara ibret olsun! Müslümanlara ders olsun! Dünya’ya kapak olsun!)

“İsrail savaş suçu işliyor. Şu anda İsrail hükümetinin yaptığı şey, güvenlik değil, intikam amaçlı. Hemen ateşkes istiyoruz. İsrail işgal ettiği yerlerden çekilmeli. Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs Filistin’e verilmeli. Ve bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulmalı.”

Dua edelim ne olur, ellerimiz duada olsun.

Yetiş Allah’ım!

Gazze kan ağlıyor. O Peygamberler ocağı güzel yurtlar bugün cehenneme döndü. Filistin’de, Gazze’de, Batı Şeria’da, Kudüs’te çocuklar, analar, babalar, hastalar, yaşlılar, insanlar kan ağlıyor. Hastanelerde, barınaklarda, evlerde, okullarda insanlar vuruldukça vuruluyor. Sağır, hissiz ve duygusuz bir dünyaya düştük!

Sen onlara yardım et Rabbim. Sen onlardan inayetini esirgeme! Rahmetini esirgeme! Merhametini esirgeme! Ölenlerini şehit eyle, onları hemen cennetine al! Hayatta kalanlarına sıhhat ve selamet ihsan eyle! Vatanlarını savunma gücü ver! Milletlerini koruma gücü ver! Masum mü’minlere yardım et! Günahkâr mü’minleri bağışla! Âmin. 

Allah’ım! Müslümanları rezil etmek isteyenleri Sen rezil et. Müslümanları Aziz etmek isteyenleri Sen Aziz et. Hz. Ebubekir’i, Hz. Ömer’i, Hz. Osman’ı, Hz. Ali’yi, Selahatttin-i Eyyubi ‘yi Sen Aziz kıldın. Mazlum Mü’minlere de izzet ve şeref ver!

Gazze’nin üzerine sabır yağdır Ya Rabbi. Gazze’li annelerin üzerine sabır yağdır!  Gazze’nin çocuklarının yüreğine sabır yağdır! Gazze’nin mücahitlerinin üzerine sabır yağdır! Gönüllerine sekinet indir! Ayaklarını dininde sabit kıl.  

Yarabbi, kaldıramayacağımız yüklerle bizi imtihan etme. Lütfunla, şefkatinle muamele et. Ebrehe ordularına Ebabili kuşları gönderdiğin gibi, Bedir’de meleklerini gönderdiğin gibi, Uhud’da inayetini gönderdiğin gibi, Huneyn’de lütfunu yar ettiğin gibi, Çanakkale’de gaybî ordularını gönderdiğin gibi, Gazze’ye, Filistin’e inayetinle yetiş Allah’ım.

Merhametinle yetiş. Şefkatinle yetiş Allah’ım. Rahmetinle yetiş. Lütfunla yetiş Allah’ım. Âmin. Âmin. Âmin. 

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