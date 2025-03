Sosyal barışı sağlayan ay

Ramazan Fıkhı

Ramazan-ı Şerif orucunun hikmetlerinden birinin, toplum fertleri arasında yardımlaşmayı gerçekten sağlaması ve topluma barış, huzur getirmesi olduğunu beyan eden Bedîüzzaman, gerekçe olarak tokun ancak aç kalmakla açın hâlinden anladığını kaydediyor.

Bediüzzaman, Ramazan Risalesinin Üçüncü Nükte’sinde insanların kazanç ve geçim araçları açısından birbirinden farklı yaratıldığını vurgulayarak, bu çeşitlilik sonucunda kimi insanın fakir, kiminin de zengin kılındığını, her bir durumda ise her sınıf insanın imtihanda bulunduğunu nazara verir. Öyle ki, zengin elindeki Allah vergisi malı doğru ve faydalı yerlere harcayıp harcamadığından ve bu mal ile ihtiyaç sahiplerine yardımcı olup olmadığından sorumludur. Şüphesiz fakir de her şeye rağmen Allah’a isyan etmemekten, hâline razı olmaktan, sabırlı olmaktan ve her türlü dünya sıkıntısından Allah’a sığınarak, sıkıntısını aşmak için mümkün mertebe çaba sarf etmekten sorumludur.

Bazen olur ki, fakirin dermanı tükenmiş, elindeki avucundaki bitmiştir. Belki de kendi mahallemizdeki, çoğu zaman tanıdığımız, selamlaştığımız birisi türlü nedenlerle düşmüş ve yardıma muhtaç hâle gelmiştir. İnsanın her hâli bir olmaz! Düşmez kalkmaz bir Allah... Yarın, belki bu gün zengin geçinen kişi de aynı duruma düşebilir. Hiç kimse yarınını garanti edemez. Kader herkese örgüsünü örmüş, yazgısını yazmıştır. Peygamber Efendimiz’in (asm) ifadesiyle, “Kalemler kurumuştur.” Fakat “Halkın yardımseverlik duygularını sû-i istimal eden kötü niyetli kimseler yok mu?” dediğinizi duyar gibiyim. Oysa biz kötü örneklerle uğraşmıyoruz. Biz, gerçekten aç olup, gerçek sebeplerle fakr-u zarûrete düşmüş, yardım almaya muhtaç bulunan ve hatta varlığı bile bilinmeyen, kendisini insanlardan gizleyen, Kur’ân’ın, “Onların hâllerini bilmeyen kimse, istemekten çekindikleri için, onları zengin sanır. Ey Habibim! Sen onları yüzlerinden tanırsın! Yoksa onlar insanlardan ısrarla bir şey istemezler.” Buyurarak övdüğü, fakir oldukları hâlde insanlar içinde zengin gibi dolaşan ve hâllerini bildirmeyen insanların hâllerinden anlamayı burada söz konusu etmek istiyoruz.