"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Sükût ettiren bir parazit!

Süleyman KÖSMENE
21 Ocak 2021, Perşembe
Kütahya’dan Recep Zifçi: “Şuâlar’da geçtiği şekliyle, Kastamonu’da ehl-i takva bir zat, “Ben sükût etmişim. Eski halimi ve zevkleri ve Nurlar’ı kaybetmişim” diye yakınıyor. Hz. Üstad da ona verdiği cevabı ve hikmetlerini açar mısınız?”

Terk-i Terk

Ehl-i takva olanların sukut ettiklerini hissetmeleri, suud ettiklerini hissetmelerinden daha efdaldir. Çünkü sukut ettiğini hissetmek ucb ve riyadan korur. İnsanın kemale erdim demesi şeytanîdir. Eksiklerini görmesi ve kendini kınaması ise Rahmanîdir. Çünkü kendini eksik gördükçe tövbe edecek, kemale erecek. Kendini kemalde gördükçe ise, kendini tövbeden ve kemalden alıkoyacaktır.

O sebeple Hazret-i Üstad sukut ettim diyen ehl-i takva’ya şöyle diyor: “Belki terakki etmişsin ki, nefsi okşayan ve uhrevî meyvesini dünyada tattıran ve hodbinlik hissini veren zevkleri, keşifleri geri bırakıp, daha yüksek makama, mahviyet ve terk-i enâniyet ve fâni zevkleri aramamakla uçmuşsun.” 1

Şah-ı Nakşıbend’in bu meselede mesleği ise şöyledir: “Der tarik-i Nakş-ı bendî lâzım amed çar terk;/ Terk-i dünya, terk-i ukba, terk-i hestî, terk-i terk!” 2

Yani nakşî yolunda dört terk vardır: Dünyayı terk, ahireti terk, vücudu ve nefsi terk ve terk ettiğini terk! 

Bu meslekte düğüm, “terk-i terk”tir. Terk-i terk olmazsa, diğer terkler de boşunadır. Terk ettiğini terk etmeyen, kemalini hatırlayıp duran insan, şeytanın oyuncağı oluyor, hakikî kemale erişemiyor.  

Amel Ne Zaman Riya Olur?

Üstad Hazretleri bu ince meseleyi mısralarında şöyle işliyor: “Ömür ayn-ı heva oldu; Kemal ayn-ı heba gördüm.” Bu mısraı karşılayan diğer mısraında; “Kemalin lem’ası söndü. Fakat şems-i Cemal var, gör!” diyor.

Aslında kemal dediğimiz şey bize gurur ve kibir veren şeylerden ibarettir! Senin kemalin yoktur. Sen kemalsizliğinde Cemal güneşini göreceksin! 

Bu meseleyi tamamlayan diğer mısraı şöyledir: “Amel ayn-ı riya oldu; emel ayn-ı elem gördüm.” ve bu mısraın karşısındaki mısrada, “Ömür ayn-ı amel oldu; ebed, ayn-ı ömürdür gör!” 3 diyor. 

Bu mısralarda da amel dediğin kemalat, riya veriyor. Buna güvenme! Emel dediğin geleceğe dönük planlarının tamamı da sana elem veriyor. Çünkü ahireti hesaba katmadığın her emel, elemden başka bir şey getirmez. Nitekim uzun emel dünyaya sığmaz.  

Ömür dediğin süreç ise, mahşerde hesap vereceğin süreçtir ki, bu senin amelindir. Senin asıl ömrün ise ebediyet ülkesindedir. Sen kendini ebediyete hazırla! Ucub ve riya orada geçer akçe değildir. Orada geçer akçe tevazu ve mahviyettir.  

Üçüncü Hatvede de, “Nefsini arındıran felaha ermiştir.” 4 âyeti, “Kemalini kemalsizlikte, kudretini aczde, gınasını fakrde bilmek.” 5 olarak tefsir ediliyor.

Amelde Ucb ve Riya

İnsanın kendini kınaması, kusurunu itiraf etmesi, tövbe etmesi kolay bir iş değildir. Çünkü şeytan küçük boşluklardan sızarak insanı kemalinin içinde boğmak istemektedir. 

Cüneyd-i Bağdadi’nin bir talebesi “artık ben kemale erdim” diyerek dersleri terk ediyor. Gece rüyasında içinde nehirler akan güzel bir bahçeye girdiğini, orada lezzetli yemekler yediğini görüyor. Kibri daha da artıyor. 

Hazret-i Cüneyt bir gün kendisine: “Oğlum! Sen o Cennete girdiğin zaman ‘La havle vela kuvvete illa billâh!’ çek, diyor.  

Talebe bu defa tekrar rüyasında o bahçeye girdiğinde “la havle…” çekiyor. Derhal, kendisini kanalizasyon suyunun aktığı yerde buluyor. Meğer kanalizasyon suyunu nehir, çöplükte biten bitkileri Cennet ağaçları ve burayı da güzel bir bahçe olarak gösteren şeytandan başkası değilmiş. Uyanır uyanmaz hatasını anlıyor ve tövbe ederek tekrar ders halkasına dâhil oluyor.   

Amelde ucb ve riya, kanalizasyon suyu ve pisliği gibidir. Bu sebeple kulunu ucbtan ve gururdan kurtarmak isteyen Cenab-ı Hak, ihsanını dünyada hissettirmek istemez. 

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 348. 2- Mektubat, s. 31. 3- Sözler, s. 250. 4- Şems Sûresi: 9. 5- Sözler, s. 541.

Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlk kararnamelerini imzaladı

    Silahlı şiddet arttı

    Bu yıl erken seçim şart

    Biden'den ilk mesajlar

    '85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacak'

    Aksoy: Yunanistan'ın tasarrufu Ege Denizi’ni hiçbir şekilde etkilememektedir

    Galatasaray 6 golle 3 puana uzandı

    Türkiye'de son 24 saatte 6435 vaka ve 159 vefat gözlemlendi

    Joe Biden ABD'nin 46. başkanı oldu

    Fransız tarihçi Sömürgecilik Fransız tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır

    Libya açıklarında bir göçmen trajedisi daha: En az 43 kişi öldü!

    Avusturya STK’larından Müslümanlara destek

    Madrid'deki patlamaya ilişkin son durum?

    Ek ders karşılığı çalışanlar da mağdur

    Üyelik buzdolabında

    Cumhur tedirgin

    Salmak istedikleri korkuya kulak asmayacağız

    ÖSYM'den ertelenen sınavlara ilişkin açıklama

    Biden için Oval Ofis'e bir not bıraktı

    AB liderlerinin gündeminde aşı var

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meclis bu halde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    DD hakkında SSS
    Mikail YAPRAK

    Demokrat Parti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Sükût ettiren bir parazit!
    Faruk ÇAKIR

    Bahar demekle kış sona erer mi?
    Hüseyin Kıymık

    Kedi Türkçe ezana ‘dur’ dedi
    Ali FERŞADOĞLU

    Diyanet camiası vazifesini yapsa...
    Ahmet Cemil Çökren

    Ölüm ânı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.