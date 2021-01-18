"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Zekâtın kazası olur mu?

Süleyman KÖSMENE
18 Ocak 2021, Pazartesi
İsmi mahfuz okuyucumuz: “Zekâtın kazası olur mu? Mallarımızın bir vesile ile elimizden çıkması, zenginlik anında veremediğimiz zekâtlarımız yerine zekât sayılır mı? Yoksa kendi isteğimizle verdiğimiz mallar mı zekât olur? Vakti girmiş ibadeti ihmal edersek tokat yer miyiz?”

Zekâtın İhmali Tehlikelidir

Zekât mal ile yapılan bir ibadettir. Vakti gelmiş zekât verilmediğinde, bir kanserli hücre gibi, zimmeti kişinin üzerinde kalır. Ne zaman verse bu ibadeti eda etmiş, kendi malını kanserli hücreden temizlemiş olur. 

Eğer vermez ise, vermediği sürece bu kanser hücresi büyür ve temiz malı da götürür. Kişinin zenginliği devam etmez mi? Edebilir. Fakat zekâtını vermediği sürece, bu yükümlülüğü üzerinde taşımaya devam eder. 

Bu süreç tehlikelidir. Zekâtı geciktirmek risktir, sırtı kalınların işidir. Her türlü musîbete dâvetiye çıkarmaktır. Verilen zekât ve sadâka nasıl belâları def ediyorsa, verilmeyen zekât da aynen öyle belâları celp ediyor. 

Önce para bereketsizleşiyor. Çok para iş yapamaz hale geliyor. Sonra giderek malı ve hatta canı götüren bir musîbete dönüşebiliyor.

Zekâtın İhmali Yoksulluğa Sürükler

Bedîüzzaman Hazretleri Rüyada Bir Hitabede Müslümanların Birinci Dünya Harbinde uğradıkları mağlûbiyetlerin ve içine düşürüldükleri başarısız savaş musîbetinin “görünmeyen” sebeplerini ve “kaderin” bu musîbete neden fetvâ verdiğini, daha önce Hazret-i Hızır’da da (as) görülen ve Peygamber Efendimiz’in (asm) ümmetine açtığı yollardan birisi olan “ledün ilmi” anahtarıyla çözümler. Ona göre, bu musîbet, üç mühim Allah emrine karşı ihmalimizden ileri gelmiştir. İhmal ettiğimiz bu emirler namaz, oruç, zekât ve hactır. 

Orada Bediüzzaman zekâtın ihmali ile ilgili diyor ki: Rabbimiz, ihsan ettiği maldan, ondan veya kırktan birisini zekât olarak istedi. Biz cimrilik ettik, nefsimize zulmettik ve zekâtı vermedik. Cenab-ı Hak ise mecburî mal zayiatı vermek suretiyle bizden birikmiş zekâtı toptan aldı. Milletçe açlıklara, yokluklara ve yoksulluklara ondan sürüklendik. 1

Söz konusu hitabeden anlıyoruz ki, namaz, oruç, zekât ve hacdaki ihmallerimiz bize hep tokat getirmiştir. Bu tokatlar kimi zaman günahlarımıza kefaret olmuş, kimi zaman da günahlarımızı arttırıcı sonuçlar doğurmuştur. Cenab-ı Hak, dünyevî musîbetlerle ehl-i imanı terbiye eder, ibadetlerdeki “ihmal” günahını kefaret ve bedellerle ödetir. 

Kefaret Muafiyet Getirmez

Allah’ın geçici dünyevî cezalar ile ebedî âhiret kaybını önlemesi, ceza ne kadar şiddetli olursa olsun, şüphesiz ebediyet lehine Allah’ın şefkatini ve merhametini gösterir.  

Vaktinde zekâtını ödemediğimiz kazançlarımıza karşılık gelecek biçimde malî kayıp içine girmiş olursak bir gün, bu kaybın borcumuz olan zekâta mahsuben verildiğini düşünebiliriz. Böylece, hâdiseyi doğru okumuş oluruz. Fakat bu kayıp, zekât borcumuza muafiyet getirir mi? Hayır, getirmez.

Esas olan, bilerek ve elimizle vermektir. Sorumluluk bundadır, sevap da bundadır. Zekât ibadetinin sevabına, feyzine, faziletine, bereketine, esenliğine, huzuruna ve hayrına, ancak elimizle ve irademizle vererek ulaşabiliriz. Malî kayıplarımız sadâka hesabına geçer; o ayrı bir durumdur.

Bu durumda; zekât borcumuzun bakiyesi varsa, başımızdan malî bir kayıp geçmiş olsun olmasın, eğer Allah yeniden malî güç ve imkân lütfederse, geçmiş zekâtlarımızı hesaplayarak hak sahiplerine ulaştırmamız bizim için mutlak hayra, sevaba ve günahlarımızın bağışlanmasına inşallah vesile olur. Daha önce yaşadığımız malî kaybın da, “sadâka” hükmüne geçmesi –inşallah- böylece mümkün olur. 

Böyle bir toplu ödemeyi gerçekleştirmeye güç yetiremez isek; hiç olmazsa bundan böyle zekât ibadetini yerine getirme çabasında olmalıyız. Tek elde ödeyemediğimizde taksitlendirme de yapabiliriz. Eski borç için de, imkânımız ölçüsünde bir şeyler vermeye gayret ederek, Cenab-ı Hakk’ın affını umabiliriz.  

Unutmayalım ki, mü’minin niyeti amelinden hayırlıdır.    

Dipnot:

1- Dîvân-ı Harb-i Örfî ve Sünûhât, s. 116.

Okunma Sayısı: 98
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Üretmeden tüketen bir ülke olduk'

    Sokakta kimse kalmasın

    Seçim bölünmeyi bitirsin

    Basın kartı ayrımcılığı sürüyor

    'Her yere adliye kurun, daha çok mutlu olun!'

    2 milyon esnaf, 446 bin şirket battı

    27 milyon kişi aşılanırsa yasak kalkabilir

    'Obezite koronadan daha tehlikeli'

    ABD askerleri Somali'den çekildi

    Saraya para dayanmıyor

    Türkiye'de Kovid-19 nedeniyle 165 vefat daha

    2.el satışları 2021'de 9 milyonu bulur

    Heiko Maas: Aşı olanlar için kısıtlamalar gevşetilmeli

    Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    ABD'de Kongre baskını sonrası güvenlik güçleri teyakkuzda

    Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 94 milyon 968 bini aştı

    İtalya'nın 3'te 2'si yüksek riskli kapsama alındı

    Kutuplaşma otoriterliğe dâvet

    'Mücadelemiz bütün üniversiteler için'

    'İktidar sahipleri, hedef göstermekten vazgeçsin'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Üretmeden tüketen bir ülke olduk'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclis’in hafife alınması hayra alâmet değil
    Şükrü BULUT

    Dünyayı kadınlar mı; yoksa erkekler mi idare edecek?
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtın kazası olur mu?
    M. Ali KAYA

    Akrebiyet ve kurbiyet hakikati (1)
    Yeni Asya'dan Size

    Yurt dışı yayın hizmetleri
    Risale-i Nur'dan

    Vazifeyi yapıp, Allah’ın işine karışmamalı
    M. Said ZEKİ

    Fert ve hürriyet
    Mehmet KARA

    CHS hani uçuracaktı?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl talebelik?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.