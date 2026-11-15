"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2026 PAZAR - YIL: 57

Gençler ve şiddet -5

M. Fahri UTKAN
15 Kasım 2026, Pazar
Peki, o zaman ‘Kim ne yapmalı?’.

Gençlerin yetiştirilmesi için aile mi etkili, eğitim sistemi mi etkili olmalı veya ikisi beraber mi bir çözüm bulmalı?

Eğitim sistemi ve aile, birbirinden bağımsız iki ayrı ada değildir. Şiddeti önlemek veya karakteri güçlendirmek için şu adımlar şarttır:

Okul sadece ders anlatılan yer değil, ailenin de dahil olduğu sosyal bir merkez haline gelmelidir.

Eğitim sistemi, değerler eğitimini bir "ders" olarak değil, okulun tüm kültürüne yayılmış bir "iklim" olarak sunulmalıdır. Yani, “maneviyatta derinlik, müfredatta esneklik” yapılmalı.

Ailelerin, çocuklarıyla nasıl bağ kuracaklarına dair dijital çağın getirdiği yeni zorluklara karşı rehberlik alması şarttır.

Sonuç olarak: Eğitim sistemi bir "fabrika" gibi çalışmaya devam ettiği ve aileler "okul yapsın, biz izleyelim" dediği sürece bu açık kapanmayacaktır. Her iki tarafın da "insan yetiştirme" hedefinde samimî bir şekilde el sıkışması, gencin dünyasındaki karmaşayı çözecek olan şeydir.

Bugün bir genç, okulda öğrendiği değerler ile evde gördüğü değerler arasında bir çatışma yaşadığında, bu durumu çözmek için hangi tarafa (okula mı, aileye mi) daha çok güven duymalı?

İlk eğitim ailede başlar bu eğitimle okullarda verilen eğitim çatışmamalıdır.

Eğitimde "süreklilik" ve "tutarlılık" prensibi başarının anahtarıdır. Ailede atılan temel ile okulda örülen duvarlar birbirine uyumlu olmazsa, gencin zihin dünyasında ciddî bir kimlik karmaşası ve güven kaybı oluşur. Aradaki çatışmayı önlemek ve uyumu sağlamak için şunlar yapılmalı: Ailede dürüstlük, yardımlaşma ve saygı gibi temel insanî değerler (fıtrî eğitim) verilirken; okul bu değerleri toplumsal kurallar, hukuk ve bilimsel çerçeveyle desteklemelidir.

Eğer evde "kendini ezdirme, sen de vur" denilirken okulda "şiddet çözüm değildir" deniliyorsa veya tersi oluyorsa, genç hangi yöntemi seçeceği konusunda bocalar ve genellikle güçlü gördüğü (veya işine gelen) tarafı seçer.

Okul ve aile arasındaki bağ, sadece "not bilgisi" almak için kurulan bir bağ olmamalıdır.

Öğretmenler çocuğun evdeki sosyal çevresini, aileler ise çocuğun okuldaki arkadaş grubunu ve akademik stresini bilmelidir. Çatışma noktaları (örneğin inanç konuları veya teknoloji kullanımı) tespit edildiğinde, ortak bir strateji belirlenmelidir.

İnanç ve ahlak eğitiminde en büyük tehlike, "söylenenle yapılanın" farklı olmasıdır. Mesela; evde, ebeveynin elinde telefon varken çocuğa "kitap oku" demesi. Okulda, adaletten bahseden bir öğretmenin öğrenciler arasında ayrımcılık yapması. Bu iki zemin birleştiğinde çocuk, doğruluğu değil, "şartlara göre davranmayı" öğrenir. 

Çatışmaları önlemek için; aileler, okulu sadece "bilgi yükleme merkezi" olarak görmeyip, öğretmeni karakter inşasında bir ortak olarak kabul etmeli.

Öğretmenler, müfredattakileri anlatırken ailenin kültürel ve manevi hassasiyetlerini gözeterek, değerleri hayattan koparmadan sunmalı.

Gençler, evde gördüğü şefkat ile okulda gördüğü disiplinin aslında aynı amaca (onun iyiliğine) hizmet ettiğini hissetmesi gerekiyor.

Özetle, aile "vicdanın", okul ise "aklın" merkezidir. Vicdansız bir akıl tehlikeli, akılsız bir vicdan ise yetersizdir. Bu ikisi el ele verdiğinde, şiddetten uzak, barışçıl ve karakterli bir nesil yetişir.

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sınır Tanımayan Doktorlar İsrail'i kınandı

    Gökyüzünde 'dron otoyolları' dönemi

    Kestane kebap yemesi azap

    Kira uçurumu büyüyor

    Dünya bu kadar aciz mi? - Gazze'deki hastane 7 defa bombalandı!

    Ara tatilde ekran süresine dikkat

    'En büyük tehdit yapay zekâ'

    Emeklilerin 132 çeyrek alacağı var

    Fon vurgunu paraları dışarı çıkıp vergisiz geri dönecekti

    Sadece toplanıp ödenenleri açıklayan kurul!

    Terör örgütü PKK’dan “süreç” çıkışı

    Bereketin kıtlığını yaşıyoruz

    Ara tatilde ders ve dinlenme dengesini koruyun!

    Milli Takım, Fransa deplasmanında 3 puan arıyor

    ABD'deki uçuşları durdurma kararı kaldırıldı

    İran'a "şimdilik" saldırmak istemiyormuş!

    Eğitimde 5+3'e geri dönülmeli

    Akıllı tahta var, temizlik yok

    Kıyametin vakti Allah’ın ilminde

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    “Gülümse Çocuk” Sincan’da
    Genel

    “Yeni Asya anaokulum”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gökyüzünde 'dron otoyolları' dönemi
    Genel

    Sınır Tanımayan Doktorlar İsrail'i kınandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.