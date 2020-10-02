Billboardlar ‘Külliyatla’ süslendi

Şehirlerin caddeleri, sokakları, billboardları ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur’ eserleriyle süslendi.

Yeni Asya Neşriyat’ın düzenlediği ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur’ kampanyasına destek büyüyor. Düzce ve Nevşehir’in ardından Şanlıurfa ve Kütahya sokakları da Risale-i Nurlar’la donatıldı. Şanlıurfa Temsilciliği tarafından kampanya reklâmlarının Şanlıurfa caddelerinde büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Şanlıurfalıların dikkatini çeken kampanyaya okuyucularımızdan da yoğun ilgi olduğu belirtildi. Öte yandan Yeni Asya Kütahya temsilciliği, Kütahya’nın merkezi yerleri olan Sevgi Yolu, Zafer Meydanı -Vazo, Zafer Meydanının Eskişehir yolu, Lâleli Camii önü, Sanayi girisi, Devlet Hastanesi karşı ve daha bir kısım öneli kavşaklardaki bilboard ve raketleri Yeni Asya Neşriyatın Yeni Tanzim Risale-i Nur eserleri reklâm afişleriyle ile donatıldığını bildirdi.





‘Herkes okusun diye’

Herkes okusun diye, her bütçeye uygun olarak düzenlenen ‘Yeni Tanzim Büyük Boy Risale-i Nur Külliyatı’ kampanyadan yararlanmak isteyen okuyucularımız https://www.yeniasyakitap.com adresinden veya (0545) 599 54 92 numaralı hatdan sipariş verebilirler.