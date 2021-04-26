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26 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

İzmir'de Hastalar Risalesi dağıtıldı

26 Nisan 2021, Pazartesi
İzmir’de hediye olarak dağıtılan Hastalar Risalesi yoğun ilgi gördü.

ABDULBASİR ŞEKER - İZMİR

Covid-19 başta olmak üzere birçok hastalığın gündemde olduğu günümüzde, İzmir’in en işlek caddelerinden birisi olan Eşrefpaşa Caddesinde, İzmir Yeni Asya Neşriyat hizmetleri olarak, manevî reçeteler hükmündeki Hastalar Risalesi’nin dağıtımı yapıldı.

Kitaplar Kısa Sürede Tükendi

Hastalar Risalesi’nin ismi ve tanıtan birkaç kısa cümle ‘Hasatalığı sevdiren kitap, Korona hastalığına manevî reçete, manevî ilâç’ gibi vatandaşların hemen ilgisiyle karşılanıyor. Yoğun ilginin olduğu standımızda 250’den fazla kitap çok kısa bir sürede tükendi. Hastalar Risalesinin yanında bazı vatandaşlara Uhuvvet Risalesi, Suriyeli vatandaşlara da Arapça Risale-i Nurlar verildi. Çok güzel geri dönüşlerin olduğu dağıtım işlemi kitapların tükenmesiyle son buldu.

Bu faaliyetler çoğalmalı

Kitap dağıtımından sonra yapmış olduğumuz küçük bir değerlendirmede ‘Bu gibi hizmetlerin böyle bir süreçte hizmetlere vesile olduğu ve yanısıra topluma manevî bir moral olduğu, bir stand ile neler yapılabileceğini ve ayrıca diğer semtlerimizde- ilçelerimizde de bu gibi faaliyetlerin yapılabilirliğini’ konuştuk. 

Çare Risale-i Nurlar’da

Dağıtım ekibinde bulunan gazetemiz Medrese-i Yusufiye köşesi yazarı Hasan Muharrem Okur,  toplumumuzda yaşanan güncel bütün sorunların çözümlerinin Risale-i Nurlar’da olduğunu belirterek, bu sorunların üstesinden her bir fert olarak hakikatleri neşir hizmetinde daha çok gayret göstererek gelebileceğimizi, teknolojik imkânları kullanarak ve bu tarz dağıtım seferberlikleri düzenleyerek toplumumuzdaki manevî yangınlara su serpme gayretinde olduklarını ifade etti.

Etiketler: hastalar risalesi, risale-i nur, izmir, kitap
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