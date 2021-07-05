Bizim Aile Dergisi 378. Temmuz sayısında, “Kudüs için ittihad zamanı” kapak başlığıyla çıktı.

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, son zamanlarda artan Kudüs’e ve Kudüs halkına yapılan zulümlere “dur” demek için, bu ay kapak konusunu Kudüs’e ayırdı. Yeni sayı Kudüs’ün bayramına vesile olsun.

Kudüs’te çocuk olmak

Derginin kapak dosyasında, Mirasımız Derneği Eğitim Sorumlusu Suna Durmaz ile Kudüs üzerine yapılan röportaj yer alıyor. Mescid-i Aksa’nın hürriyeti yolunda Risale-i Nur’un büyük rol oynayacağını söyleyen Durmaz, Kudüs’ün fethinin uhuvvet ve ihlâs esaslarıyla İttihad-ı İslâmı sağlayarak mümkün olacağını söylüyor. Dr. Muhammet Örtlek, “İttihad-ı İslâm’ın şehri: Kudüs” başlıklı yazısında Kudüs’ün fethinde ittihadın öneminden bahsediyor. Psikolog Müberra Ulukaya, Kudüs’te çocuk olmanın zorluklarını anlatıyor ve ailelere tavsiyeler veriyor.

Anne sütü ve önemi

Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Anne sütü ve önemi”ni anlatıyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda “Alüminyum ve alüminyum maruziyeti”nden bahsediyor. Dağarcık sayfaları da ilgi çekmeye devam ediyor. Yoğurtlu patates topları tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, Şişe kılıfı tarifinin verildiği El Emeğim, Kitaplığımızdan, her ay olduğu gibi, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. İstifadeniz bol olsun. İyi okumalar...

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

kubraornek@yeniasya.com.tr