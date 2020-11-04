Toplumsal sefkate ihtiyaç var

Bizim Aile Dergisi Kasım 2020 sayısında “Toplumsal şefkate ihtiyaç var!” kapak başlığıyla çıktı.

Aylık kadın ve aile dergisi Bizim Aile, Kasım sayısında gün geçtikçe artan şiddet haberlerine bir “dur” demek için, “Toplumsal Şiddet” konusunu ele alıyor. Şiddetin boyutu ve çözümlerinin anlatıldığı bu sayıda, toplumu ihtiyaç duyduğu şefkat ve merhamete dâvet ediyor.

Şiddet kavramı kategorize edilmeli mi?

Psikolog ve Aile Danışmanı Neriman Akyıldız ile, “Toplumsal Şiddet” kapak konumuza özel röportaj yaptık. Akyıldız, “Psikolojik şiddet daha uzun soluklu ve daha yaralayıcıdır” diyor. Doç. Dr. Kenan Taştan, “Şiddet Kavramının Kategorize Edilmesi Ve Tavsiyeler” yazısında, şiddeti farklı bir açıdan ele alıyor. Klinik Psk.& Aile Danışmanı Banu Arslan Atalık, her ay yazdığı Çocuk Eğitimi sayfasında “Şiddet geliyorum der” diyerek tavsiyelerde bulunuyor.

Psikoterapist Dr. Şeyma Coşkun ise, “Yaralamız, Merhemleri Ve Psikoterapi” başlıklı yazısında okuyucuya büyük teselli veriyor. Diyetisyen Merve Or, “Fiziksel aktivitenin farkındalığı” yazısıyla okuyucuyu harekete dâvet ediyor.

Stresten uzaklaşmak için aromaterapi

Dergimizin Dağarcık bölümü renkli muhtevalar sunmaya devam ediyor. Bu ay, Lezzetli Tarifler’de Şekerpare, Mutfak Kitaplığı’nda balık pişirmenin püf noktaları, El Emeğim’de kapı süsü, Doğalı Varken’de Stresten uzaklaşmak için aromaterapi tavsiyeleri var. Kitaplığımızdan sayfamızda “İçtimaî Hayat” kitabı anlatılıyor. Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den Dualar ve Bulmaca sayfalarımızı da yepyeni muhteva ile istifadenize sunuyoruz. İyi okumalar…

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ