Düsseldorf okuma programında buluştuk

Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen okuma programında Risale-i Nurdan reçeteler sunuldu.

25 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde, Türkiye’den davetli olarak gelen Yasemin Yaşar hanım ile birlikte çok istifadeli bir okuma programı gerçekleştirdik.

İştirak-i âmali uhreviye düsturunca cemaat kardeşlerimizle birlikte organizesini yaptığımız programın akışı şu şekildeydi:

Sabahları okunan Hutbe-i Şamiye derslerini, öğleden sonra seminerler takip etti. Akşamları ise hem uhuvvet ve muhabbete vesile olması, hem de evlerimizin nurlardan nasibini alması niyetiyle ev dersi ve çay sohbeti ayarlandı.

Programın son gününde umumi kahvaltı sonrası gün boyu devam eden derslerle kalpler ferahladı, ruhlar rahatladı.

“Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet; tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.” (Şualar)

Bu asırda Risale-i Nurlarla, Kur’an’a ve imana hizmet etmenin ehemmiyeti okunan derslerle tekrar idrake vesile oldu. Konu başlıklarımızdan bazıları:

Yeis hastalığı ve el-emel ile tedavisi,

Muhabbet ile tesanüd,

Sıdk ve ihlâs ...

Duyguların yönetilmesi

Dava adamı olabilmenin şartları,

Risale-i Nurdan azami istifade edebilmek için yapılması gerekenler,

Takva sahibi olmak ne demek?

Risale-i Nur dahilde ve hariçte neden bu kadar tesirli bir şekilde kendini okutturuyor sorusunun cevabı ...gibi daha bir çok konu.

Ele alınan her bir konuda hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyemizin marazlarına Risale-i Nurdan reçeteler sunuldu.

Çıkardıgımız sonuç ise; insan ancak bu reçeteleri doğru istimal ettiği ve sünneti seniyyeye uydugu takdirde istikamet üzere devam edebilir. Yoksa bu asırda müslümanları hatta Nur Talebelerini dahi tehlikeye atacak çok yollar ve akımlar var, müteyakkız olmamız lazım ve şahs-ı manevîye sımsıkı sarılmamız lazım.

“Risale-i Nuru okurken nefsindeki ve hayatındaki izdüşümlerini farkederek okumak lazım ki tesiri de azîm olsun” ders notlarından bir cümle.

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Derslerle nur deryasından ruhlara damla damla ab-ı hayat akarken, hanımların hazırladığı lezzetli ikramlardan da nefisler nasibini aldı. Şahsı manevi olmanın güzelliğini hep birlikte bir kez daha hissettik. Rabbim tekrarını nasib etsin.

“Mümkün olduğu kadar Nurlarla meşguliyet hem sıkıntıları izale eder, hem beş nevi ibadet sayılabilir” hakikatince küre-i arzın hem maddi hem manevi birçok musibetlere giriftar oldugu bu dehşetli ahır zamanda, Risale-i Nur’a hizmet “Ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmek” (Şualar) olması hakikatince, inşallah bu programda manevi bir cihad hükmüne geçmiştir.

“Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur” (Asa-yı Musa)