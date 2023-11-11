"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Düsseldorf okuma programında buluştuk

Tuba Nurlan
11 Kasım 2023, Cumartesi
Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen okuma programında Risale-i Nurdan reçeteler sunuldu.

25 Ekim ile 30 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde, Türkiye’den davetli olarak gelen Yasemin Yaşar hanım ile birlikte çok istifadeli bir okuma programı gerçekleştirdik.

İştirak-i âmali uhreviye düsturunca cemaat kardeşlerimizle birlikte organizesini yaptığımız programın akışı şu şekildeydi:

Sabahları okunan Hutbe-i Şamiye derslerini, öğleden sonra seminerler takip etti. Akşamları ise hem uhuvvet ve muhabbete vesile olması, hem de evlerimizin nurlardan nasibini alması niyetiyle ev dersi ve çay sohbeti ayarlandı.

Programın son gününde umumi kahvaltı sonrası gün boyu devam eden derslerle kalpler ferahladı, ruhlar rahatladı.

“Nurlarla ya okumak veya okutmak veya yazmak suretindeki meşguliyet; tecrübelerle kalbe ferah, ruha rahat, rızka bereket, vücuda sıhhat veriyor.” (Şualar)

Bu asırda Risale-i Nurlarla, Kur’an’a ve imana hizmet etmenin ehemmiyeti okunan derslerle tekrar idrake vesile oldu. Konu başlıklarımızdan bazıları:

Yeis hastalığı ve el-emel ile tedavisi,

Muhabbet  ile tesanüd,

Sıdk ve ihlâs ...

Duyguların yönetilmesi

Dava adamı olabilmenin şartları,

Risale-i Nurdan azami istifade edebilmek için yapılması gerekenler,

Takva sahibi olmak ne demek?

Risale-i Nur dahilde ve hariçte neden bu kadar tesirli bir şekilde kendini okutturuyor sorusunun cevabı ...gibi daha bir çok konu.

Ele alınan her bir konuda hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyemizin marazlarına Risale-i Nurdan reçeteler sunuldu.

Çıkardıgımız sonuç ise; insan ancak bu reçeteleri doğru istimal ettiği ve sünneti seniyyeye uydugu takdirde istikamet üzere devam edebilir. Yoksa bu asırda müslümanları hatta Nur Talebelerini dahi tehlikeye atacak çok yollar ve akımlar var, müteyakkız olmamız lazım ve şahs-ı manevîye sımsıkı sarılmamız lazım.

“Risale-i Nuru okurken nefsindeki ve hayatındaki izdüşümlerini farkederek okumak lazım ki tesiri de azîm olsun” ders notlarından bir cümle.

***

Derslerle nur deryasından ruhlara damla damla ab-ı hayat akarken, hanımların hazırladığı lezzetli ikramlardan da nefisler nasibini aldı. Şahsı manevi olmanın güzelliğini hep birlikte bir kez daha hissettik. Rabbim tekrarını nasib etsin.

“Mümkün olduğu kadar Nurlarla meşguliyet hem sıkıntıları izale eder, hem beş nevi ibadet sayılabilir” hakikatince küre-i arzın hem maddi hem manevi birçok musibetlere giriftar oldugu bu dehşetli ahır zamanda, Risale-i Nur’a hizmet “Ehl-i dalalete karşı manen mücahede etmek” (Şualar) olması hakikatince, inşallah bu programda manevi bir cihad hükmüne geçmiştir.

“Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur” (Asa-yı Musa)

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı bağımsızlığı bilinçli şekilde zedeleniyor

    Meclis bu kararı reddetmeli

    Erdoğan’dan Yargıtay’a destek

    4 bin hamile kadın yerinden edildi

    ABD Orta Doğu Temsilcisi Satterfield: "Gazzelilerin geleceği Gazze'de"

    Ranta geçit vermeyeceğiz

    Mescid-i Aksa bu cuma da neredeyse boş kaldı

    "İnsani ara kararı İsrail'in saldırıları normalleştirmesine yarayan bir süreç"

    Google, İsrail Dışişleri Bakanlığından propaganda yaymak için para alıyor

    Ateşkes mümkün değil!

    Şifa Hastanesi Yerleşkesi'nde bir poliklinik binası bombalandı

    Görevden el çektirilsinler

    Yargı darbesine büyük tepki

    Şehit Bekçi Halil Kara dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Aydın'daki selde kaybolan Ali Alptekin'in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

    Şimdi Gazze için ''somut'' adım atma zamanı

    'İstanbul'daki barajlarda 2 aylık su var'

    Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin çevresi İsrail saldırısı altında

    Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi'ndeki 4. maçında 3. yenilgisini aldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu kriz de tek adam rejiminin ürünü
    Cevher İLHAN

    Amerika’nın Türkiye’de ne işi var?
    Ahmet BATTAL

    Nur topu mu zulüm ve zulmet topu mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kâinatı hiddete getiren zulümler...
    Ali FERŞADOĞLU

    Ya yeni hale adapte oluruz ya mahvoluruz!
    Faruk ÇAKIR

    Adalet terazisi şaşmasın
    İbrahim Günaydın

    Ebu Leheb’in cesedi üç gün meydanda kaldı
    H. Muharrem OKUR

    Bedbaht ruh ve nurlar
    Tuba Nurlan

    Düsseldorf okuma programında buluştuk

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.