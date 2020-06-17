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17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Cinsiyet kavramı tartışılırken...

Yasemin GÜLEÇYÜZ
17 Haziran 2020, Çarşamba 01:04

“Sefih erkekler hevesâtına uyarak kadınlaştığında; nâşize kadınlar da hayasızlıkla erkekleşir.” 
(Bediüzzaman Said Nursi)

Kadınların erkeksileştirilmesi, erkeklerin kadınlaştırılması meselesi feminizm akımıyla birlikte yüz yılı aşkın bir süredir gündemde olan bir konu. Takip ettiğimiz kadarıyla yeni bir dönem açılıyor.

KÜRESEL TOPLUM MÜHENDİSLERİ

On yıl önce kadınların medyada “cinsel meta’’ olarak kullanılması tartışılırken, şimdilerde bütün dünyada bunlara “cinsiyet eşitliği’’ de eklendi. Aile kavramını temellerinden sarsan, çocukların bile cinsiyet değiştirme hürriyetini içine alan dallı budaklı konular bunlar. ‘’Cinsiyetlerin fırsat eşitliği’’ değil kelime oyunu ile ‘’cinsiyet eşitliği’’ kavramı zihinlerde yerleştirilmeye ve hukukî alt yapısı hazırlanmaya çalışılıyor.

Geçtiğimiz gün medyada yer alan bir haber Batının geldiği noktayı göstermesi açısından ilginçti. Batı kültürünü her açıdan taklit eden ülkeler de yakın zamanda “kadın ve erkek cinsiyeti, biyolojik cinsiyet yoktur” cümlesini sıkça duymaya başlayacaklar gibi görünüyor!

HARRY POTTER YAZARI

Maya Forstater, İskoçya’da yaşayan bir araştırmacı. Mesleği gereği kadınların iş hayatındaki yeri üzerine çalışıyor; düşüncelerini de sosyal medya üzerinden paylaşıyordu. Bir gün “non binary” (yani kendisini kadın ya da erkek olarak tanımlamayan) bir bireyin, Financial Times’daki “İş hayatında en etkili 100 kadın” listesine girmesinin hata olduğunu, o kişinin kadın olmadığını, dolayısıyla bu listede yer almasının da, listede olmayı hak eden kadınlara haksızlık olduğunu yazıyor. Yazısında sadece erkekler için kullanılan İngilizce zamirler yer aldığı için açılan hukuki davayı kaybedip, işinden atılıyor.

Harry Potter kitabının yazarı J.K. Rowling de ona #MayanınArkasındayım etiketiyle sosyal medya hesabından “İstediğin gibi giyin, istediğin gibi mutlu yaşa, istediğin herkesle rıza dahilinde birlikte ol; ama bir kadını biyolojik cinsiyetin gerçek olduğunu söylediği için işsiz bırakmak mı?” cümleleriyle destek verdi. 

Bu destekle birlikte sosyal medyada linç olayı da başladı. Rowling kara listeye alındı. (https://onedio.com/haber)

YENİ BOLŞEVİKLİK: LGBT

Bu tabir Polonya Cumhurbaşkanına ait. Batı toplumlarındaki tabloyu özetlediği haber şöyle: Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda LGBT (cinsel sapkınlıkların tümü için kullanılan genel bir kısaltma) hareketinin fikirlerinin “Komünizm ideolojisinden daha tehlikeli” olduğunu söyledi. Duda, “yeni Bolşeviklik” olarak tanımladığı LGBT hareketinin, insanlık için Komünist rejimden daha yıkıcı olduğunu ifade etti. (tr.euronews.com)

HÜLASA

Bu tür haberleri okuyunca gelin de Bediüzzaman Hazretlerin şu tespitini hatırlamayın: “Hevesat-ı nefsaniyeyle erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir.”(Sünuhat)

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