Kur’ân’da evlilik yaşı

Hayat rehberimiz Kur’an’da “şu yaşta evlenilebilir” tarzında apaçık bir hüküm yok. “Kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki o her şeyi açıklayan kitapta bulunmasın” buyuran Rabbimizin evlilikte yaş konusuna değinmemesini düşünebilir miyiz?

Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi “Kur’an-ı Kerim, zâhiren ve bâtınen, nassen ve delâleten, remzen ve işareten her zamanda vücuda gelmiş ve gelecek herşeyi ifade ediyor.” Kıymetine ve değerine göre her şey Kuran’da yer alıyor.

ERGENLİK VE RÜŞD DÖNEMİ

“Yetimleri, nikah çağına dek deneyin, ergenlik çağına ulaştıklarını, olgunlaştıklarını gördünüz mü mallarını kendilerine verin.“ (Nisa Suresi 6.)

“Rüşd çağına erişinceye kadar yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşınız; ölçü ve tartıyı adaletle yapınız! Biz, herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz”. (Enam Suresi 152.)

Bu ayetlere göre İslam’da evlilik yaşı “kendi malını yönetebilecek yetişkinlikte olmak” şeklinde tarif edilmiştir. Evlilik kurumu fiziksel, ruhsal, zihinsel gelişim gerektiren son derece önemli bir konudur.

Çocuk yaşta evlilik, hangi coğrafya veya kültürde olursa olsun, bedensel gelişimin hızı ile açıklanıp doğal görülemez. Ergenlik biyolojik bir olaydır. “Rüşd çağı” ifadesi ise ergenin kendine ait değerleri koruyabilmesi, kendini doğru bir şekilde ifade edebilmesi, sağlıklı alış veriş yapabilmesi gibi manaları da kuşatır. Ülkemizde rüşd yaşı 18 olarak kanunlarla belirlenmiştir..

Yetim çocuklar için geçerli olan bu hükümler tüm evlatlar için de geçerlidir elbette.

Malı emanet edemediğin bir kıza evlenme teklif edemezsin, evlenemezsin. Anne babası olarak bu kızı evlendiremezsin. Evlilikte kadın için önemli kriterler: Hazinedarlık, emniyet ve sadakattir. Kadının bu olgunluğa erişebilmesi önemlidir. Çocuktan bu beklenebilir mi?

Çocuk evliliğine kapı açan yaklaşımlar Kuran’ın hükümlerine terstir, Kuran’ı eksik ve yanlış yorumlamaktır.

HZ. AYŞE (ra)

Hz. Ayşe (ra) validemiz kendisi hakkında en çok dedikodu yapılan Sahabelerimizden biridir. Onun Peygamberimizde evlendiğindeki yaşı da bu konulardan biridir. Hz. Ayşe kimine göre 6, kimine göre 9 kimine göre 15, kimine göre 18… yaşında evlenmiştir.

Bu konuda bir çok makaleyi okuduğumda detaylı bilgiler ile karşılaştım. En kısa, pratik ve bana en mantıklı gelen bir delili aktarayım: Müşriklerin bu konuda en ufak bir söz, hakaret ve taarruzda bulunmamaları, onun evlilik yaşı için uygun bir dönemde olduğuna delildir.

Kaldı ki, Peygamberimizle evlenmeden önce o bir müşrik ile nişanlı idi. Hz. Ebu Bekir (ra) Müslüman olunca müşrik ailesinde bir Müslümana, Müslümanın kızına tahammül edemeyeceği için nişanı bozdu. Yani dedikodusu yapılacak hayli malzeme varken Hz. Ayşe’nin evlilik yaşı hiçbir müşrikin dil uzatmadığı bir konu oldu.

(Peygamberimizin (asm), bütün evlilikleri gib,i Hz. Ayşe(ra) ile evliliği de ümmetine bir çok yönden önemli bir rehber olmuştur.)

Hal böyleyken bu asırda Hz. Ayşe’nin evlilik yaşına dil uzatmak müşriklerin bile aklına gelmeyen bir tablo!

HÜLASA

Ahir zamanda evlilik kurumu her yönden araştırılması, öğrenilmesi hatta hakkında okulların, kursların açılması gereken önemli bir konu.

Hali pürmelalimiz ortada!

(Meraklısına not: Bu konuda Ömer Örtlek ve İlyas Üzüm’ün gazetemizde yayınlanan makalelerini okuyabilirsiniz.)

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