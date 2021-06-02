Nur hazinelerinin elmas anahtarı

Bediüzzaman Hazretleri’nin saff-ı evvel talebelerinden Hulusi Yahyagil başlığımızda yer alan bu tabiri Fihriste Risalesi için kullanıyor. Barla Lâhikası’nda Üstadımıza yazdığı bir mektupta bu risaleyi “Fihriste-i Güldeste” ifadesiyle tanımlıyor.

FARKINA VARDIĞIMIZ BİR GÜZELLİK

Arkadaşlarımızla Risale-i Nur’dan bir konu tesbit edip, konuyu alt başlıklarına ayırmak ve ekipler halinde konuya yoğunlaşıp fikir alış verişinde bulunmak, anlamaya, hazmetmeye çalışmak, çok keyifli ve lezzetli bir eğitim faaliyetidir. Bu aralar kardeşlerimizle 13. Lem’a üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktayız. Üç günlük bir okuma programını online ders şeklinde okuyarak çalışacağız.

Risale-i Nur ile meşgul olmak Kur’ân hakikatleriyle hemhal olmak anlamına geliyor. Gül bahçesine giren gül kokar hakikatince olabildiğince zihnen, halen, kalen Nurlar’la meşguliyet dertlerimize derman ve şifa oluyor.

Bu çalışma vesileyle farkına vardığımız bir güzelliği sizinle paylaşalım: Fihriste Risalesi Bediüzzaman Hazretleri’nin saff-ı evvel talebelerinden Hulusi Yahyagil Barla Lâhikası’nda bu risale için “Fihriste-i güldeste” tabirini kullanıyor. “Asar-ı Nur’un bir zübdesi, hazain-i Nurun elmas anahtarı, resail ve mektubatın nurlu kapısı” sözleriyle tanımlayarak harfi harfine okuyacağını söylüyor.

FİHRİSTE-İ GÜLDESTE

Risale-i Nur Külliyatı’nın adeta haritası hükmünde olan Fihriste Risalesi iki risalede toplanmıştır:

Birinci kısım 15. Lem’adır ve Sözler, Mektubat ve ilk 14 Lem’anın fihristleri yer alır. Bu kısmı bizzat Bediüzzaman Hazretleri tarafından telif etmiştir. Mektubat, Lem’alar ve Sözler kitaplarının son sayfaları kendilerine ait fihristelere ayrılmıştır.

İkinci kısmı ise 10. Şuâdır. Bu da 16. Lem’adan sonraki Lem’alar ile Şuâların ilk 9 Şuâ’ını ihtiva eder. Her eserin kendilerine ait ciltlerin sonlarına derc edilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri’nin emri üzerine, Risale-i Nur’un ilk dönem büyük talebelerinden Hüsrev, Hafız Ali, Hafız Mustafa, Büyük Ruhlu Küçük Ali, Süleyman Rüşdü ve Tahiri Ağabeyler gibi Nur Talebeleri aralarında paylaşarak telif etmişlerdir.

Bediüzzaman Hazretleri talebelerinin bu ekip çalışmasını şu sözlerle takdir ederek övmüştür: “Fihriste’yi taksimü’l-a’mal tarzında mütesanid heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimi bir üstad buldunuz. O manevî üstad, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir; daha bana ihtiyaç bırakmıyor”

HÜLÂSA

Müsait bir zamanınızı Barla Lâhikası’na ayırınız. Orada başta Bediüzzaman Hazretleri olmak üzere Hafız Ali, Hüsrev, Hulusi, Refet, Asım Ağabeylerin bir gül demeti hükmünde olan Fihriste Risalesi hakkında yazdıklarını farklı pencerelerden tefekkür ediniz.