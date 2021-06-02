"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Nur hazinelerinin elmas anahtarı

Yasemin GÜLEÇYÜZ
02 Haziran 2021, Çarşamba
Bediüzzaman Hazretleri’nin saff-ı evvel talebelerinden Hulusi Yahyagil başlığımızda yer alan bu tabiri Fihriste Risalesi için kullanıyor. Barla Lâhikası’nda Üstadımıza yazdığı bir mektupta bu risaleyi “Fihriste-i Güldeste” ifadesiyle tanımlıyor.

FARKINA VARDIĞIMIZ BİR GÜZELLİK

Arkadaşlarımızla Risale-i Nur’dan bir konu tesbit edip, konuyu alt başlıklarına ayırmak ve ekipler halinde konuya yoğunlaşıp fikir alış verişinde bulunmak, anlamaya, hazmetmeye çalışmak, çok keyifli ve lezzetli bir eğitim faaliyetidir. Bu aralar kardeşlerimizle 13. Lem’a üzerinde yoğunlaşmış bulunmaktayız.  Üç günlük bir okuma programını online ders şeklinde okuyarak çalışacağız. 

Risale-i Nur ile meşgul olmak Kur’ân hakikatleriyle hemhal olmak anlamına geliyor. Gül bahçesine giren gül kokar hakikatince olabildiğince zihnen, halen, kalen Nurlar’la meşguliyet dertlerimize derman ve şifa oluyor. 

Bu çalışma vesileyle farkına vardığımız bir güzelliği sizinle paylaşalım: Fihriste Risalesi Bediüzzaman Hazretleri’nin saff-ı evvel talebelerinden Hulusi Yahyagil Barla Lâhikası’nda bu risale için “Fihriste-i güldeste” tabirini kullanıyor. “Asar-ı Nur’un bir zübdesi, hazain-i Nurun elmas anahtarı, resail ve mektubatın nurlu kapısı” sözleriyle tanımlayarak harfi harfine okuyacağını söylüyor.

FİHRİSTE-İ GÜLDESTE

Risale-i Nur Külliyatı’nın adeta haritası hükmünde olan Fihriste Risalesi iki risalede toplanmıştır:

Birinci kısım 15. Lem’adır ve Sözler, Mektubat ve ilk 14 Lem’anın fihristleri yer alır. Bu kısmı bizzat Bediüzzaman Hazretleri tarafından telif etmiştir. Mektubat, Lem’alar ve Sözler kitaplarının son sayfaları kendilerine ait fihristelere ayrılmıştır. 

İkinci kısmı ise 10. Şuâdır. Bu da 16. Lem’adan sonraki Lem’alar ile Şuâların ilk 9 Şuâ’ını ihtiva eder. Her eserin kendilerine ait ciltlerin sonlarına derc edilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri’nin emri üzerine, Risale-i Nur’un ilk dönem büyük talebelerinden Hüsrev, Hafız Ali, Hafız Mustafa, Büyük Ruhlu Küçük Ali, Süleyman Rüşdü ve Tahiri Ağabeyler gibi Nur Talebeleri aralarında paylaşarak telif etmişlerdir. 

Bediüzzaman Hazretleri talebelerinin bu ekip çalışmasını şu sözlerle takdir ederek övmüştür: “Fihriste’yi taksimü’l-a’mal tarzında mütesanid heyetinizin şahs-ı manevisine tevdiiniz çok güzeldir. Tam ve daimi bir üstad buldunuz. O manevî üstad, bu âciz kardeşinizden çok yüksektir; daha bana ihtiyaç bırakmıyor”

HÜLÂSA

Müsait bir zamanınızı Barla Lâhikası’na ayırınız. Orada başta Bediüzzaman Hazretleri olmak üzere Hafız Ali, Hüsrev, Hulusi, Refet, Asım Ağabeylerin bir gül demeti hükmünde olan Fihriste Risalesi hakkında yazdıklarını farklı pencerelerden tefekkür ediniz.  

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstibdat reddiyesini ilk kez Said Nursî’de görüyoruz

    Yerli ve milli kumar

    Bir milyon üniversiteli işsiz

    Dünyada son 24 saat

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

    Çin Sağlık Komisyonu: Kuş gribinin H10N3 türüne ilk kez bir insanda rastlandı

    Ekonomi büyüdü, cepler küçüldü

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    “Kovid-19 salgını engellenebilirdi”

    Avusturya’ya ‘fişleme’ uyarısı

    İnşaatta projeler durabilir

    Fahiş fiyata denetim şart

    Netanyahu’dan muhaliflerine tehdit

    Doğal gaza yine zam

    Kanal inadından vazgeçin

    Biden: Bütün insanlar eşit olarak yaratıldı

    İsrail kızdı!

    Şeker tüketimiyle ilgili doğru ve yanlış bilgiler

    Kolombiya'da 33 günde 48 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İstibdat reddiyesini ilk kez Said Nursî’de görüyoruz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski Said’den güncel mesajlar
    Abdurrahman AYDIN

    İstişare mi, yoksa meşveret ve şûrâ mı?
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet, istibdadı şeytan gibi tel’in eder
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Raşit YÜCEL

    Zalimlerin santranç oyunları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rüyâ ile gelen hidayet (1)
    Cevher İLHAN

    “Parlamenter sistem” ortak deklarasyona dönüştürülmeli
    Ahmet BATTAL

    Bediüzzaman ve demokrasi-2
    Faruk ÇAKIR

    Çayları kim ısmarlıyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.