On bir ayın sultanını uğurlarken!

“Sayılı günler çabuk geçer’’ denir ya, Kur’ân’da özellikle Ramazan ayı için kullanılan “Sayılı günler”imiz çok hızlı geçti! Ramazan’ın son günlerindeyiz artık.

Hicrî 1441, milâdî 2020 Ramazanının özelliği bir bahar mevsiminde olması ve bütün dünyada işlerin akışını değiştiren korona salgınına denk gelmesi. Önümüzdeki birkaç yıl daha Ramazan ayı bahar mevsiminde olacak.

Koronanın bütün dünyaya ‘’Evde kal’’ dediği bugünlerde Ramazan çadırları, zengin mönülü iftar dâvetleri, medyadaki Ramazan eğlence programları yerini sade ve tenha iftar sofralarına bıraktı. Cuma namazlarının kılınmadığı camilerde teravih namazları da kılınmadı. Teravih namazı DİB’in açıklamasıyla evlerde kılındı. Son yapılan açıklamalara göre Ramazan Bayramı’nda da salgın sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Biraz mahzun, biraz garip, bununla birlikte derin tefekkür ibadetinin yapıldığı ilginç ve muhteşem bir Ramazan olarak hafızamıza nakşoldu 2020 Ramazanı.

E-MEDRESE

Daha önce yüz yüze yaptığımız Nur sohbetlerimiz büyük ölçüde sanal âlemde yapıldı. Bediüzzaman Hazretleri’nin ‘’Evleriniz medrese-i Nuriye olsun’’ ‘’Birimiz şarkta, birimiz garpta, birimiz cenupta, birimiz şimalde, birimiz ahirette, birimiz dünyada olsak, biz yine birbirimizle beraberiz’’ sözlerini çok daha farklı tefekkür etmeye başladık. Van, Antep, Balıkesir, Almanya, Fransa, İzmir, Avusturya, Kocaeli, İstanbul, Avustralya nasıl sanal bir platformda bir araya gelip sohbet edebiliyorsa demek ki ahirette de olsak aynı meclislerde buluşabileceğiz hakikatini anladık.

Genç kızlarımızın, çocuklarımızın Nur dersleri de sanal âleme taşındı. Onların yardımıyla sanal dünya ile ilgili teknolojik bilgilerimizi geliştirdik. Sabırla usanmadan tekrarlarla bize sanal sohbetlerde dikkat edilmesi gereken konuları anlattılar, öğrettiler.

Ay boyunca devam eden mukabelelerimiz, Ramazan daha gelmeden başlamıştı. Korona salgını evlerde dersanelerimizde yapılan mukabelerimizi de büyük ölçüde sanal âleme taşıdı. Hatim duâlarımız, Cevşen okumalarımız da sanal âlemde gerçekleşti.

Korona vesilesiyle evden çalışan çoğu anne baba okula gitmeyip e-okul takip eden çocukları ile Ramazan’ı her zamankinden daha farklı yaşadı.

DAHA FITRÎ YAKLAŞIM

Lokanta ve restoranların kapalı olması aleni oruç tutmayanların keyiflerini de kaçırdı. Evlerde kurulan sofralar daha sade ve bağışıklığı destekleyici hazırlandı…

2020 Ramazan’ında bütün dünyada inançlı inançsız herkes mecburî tesettüre girdi. Maske takma zorunluluğu birçok Avrupa ülkesinde peçeyi tekrar gündeme getirdi. Özellikle peçenin yasak maskenin zorunlu olduğu Fransa bu çelişkili durumu tartıştı (!)

Birçok Avrupa ülkesinde ilk kez camilerde ezan okunmaya başladı. Bu mübarek günlerde cinnî şeytanlar bağlı, ama insî olanlar serbestti. TV ekranlarından başörtülü haliyle ailecek hazırladıkları 50 kişilik komşu ölüm listesinden bahseden kadını ve ona destek veren tesettürlü sunucu görüldü! Siyasal İslâm’dan tiksinildi!

Bazı tablolara şahit olununca ‘’Rabbimiz! Yaptığı gıybetlerle orucunu ölü kardeşinin etiyle bozanlardan eyleme bizi’’ duâsı da sıkça yapıldı.

HÜLÂSA

‘’Sayılı günler, sayılı nefesler’’ çabuk geçer. Ramazan gibi koronalı günler de, ömrümüz de bitecek elbette. Bizim vazifemiz sabrımızı dağıtmadan, tedbirler alarak en az zararla maddî manevî afetleri atlatmaya çalışmak. ‘’Evde kal!’ günlerini bereketli bir şekilde geçirmeye gayret etmek, şükretmek.

Hayatımızda unutulmayacak izler bırakan 2020 Ramazanı ve Bayramı hepimize mübarek olsun!