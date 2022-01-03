2022’de gündemimiz

Geçen hafta ifade ettiğimiz üzere zor bir seneyi uğurlarken, yeni yılı, geçen yılın devrettiği zorluklarla karşıladık.

Derinleşerek devam eden ekonomik kriz, maliyet artışları, tiraj ve satışlardaki düşüş, resmî ilan hakkımızın gasbı, özel ilanların doğrudan veya dolaylı müdahalelerle engellenmesi, basın kartlarımızın keyfî şekilde hâlâ verilmemesi, yargı tacizleri...

Bu tabloda maruz kaldığımız hukuksuz uygulamalara karşı hukuk mücadelemiz devam ederken, ayakta kalabilmek ve gazetemiz başta olmak üzere yayın hizmetlerimizi sürdürebilmek için, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, şu hususları değişmeyen gündemimiz olarak yakın takipte tutmamız son derece büyük bir önem arz ediyor:

GAZETEMİZ: Hem kâğıt baskıdaki tirajımızı, hem de e-gazete abone sayımızı daha yüksek seviyelere çıkarma çalışmaları, kesintisiz bir şekilde devam etmeli. İmkânı olan, “artı bir gazete daha” almalı ve gücüne göre sayıyı arttırıp, uygun adreslere ulaştırılması için sponsor olmalı.

KİTAPLARIMIZ: Basılı kitaba ilginin düşmeye devam ettiği bir süreçte sıkıntıları aşmak için, okurlarımızın yayınlarımıza daha fazla sahip çıkması çok önemli. Kitabı tekrar toplumun ve gençlerin gündemine taşımak için mümkün olan her yolu kullanmamız gerekiyor: Hediyeleşmelerde muhataplarımızın ilgi alanlarına göre seçeceğimiz kitapları tercih etmek, nikâhlarda şeker yerine kitap dağıtmak, kitap ödüllü yarışmalar düzenlemek, yazarlarıyla kitapları eksenli sohbet programları organize etmek gibi...

DERGİLERİMİZ: Kitap için yazdıklarımız, dergilerimiz Bizim Aile, Can Kardeş, Genç Yorum ve Köprü için de geçerli.

KAMPANYALARIMIZ: Geçen dönemde başlattığımız Külliyat, Cevşen, “cezaevlerine kitap” ve “her kıraathaneye bir Yeni Asya” kampanyalarımız devam ediyor. Bunlara ilgi ve desteğinizin de artarak sürmesini diliyor ve bekliyoruz.

Gelişmelerin yine bizi doğrulayarak şekillendiği ve ilerlediği bir süreçte, hakta sebat şiarından en ufak bir sapma ve tavize meydan vermeden yola devam ederken, 2022’nin, önümüzdeki engellerin kalktığı, zorlukların aşıldığı ve hizmetlerimizin önünün açıldığı bir sene olmasını temennî ve niyaz ediyoruz.

Allah yardımcımız olsun.

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İZMİR’DE MİLLET İTTİFAKI

İzmir’deki temsilci ve okuyucularımızdan bir heyet, ülkenin tek adam rejiminden kurtulup parlamenter sisteme dönmesi için işbirliği yapan 6 partinin (DP, CHP, İYİ Parti, SP, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi) il başkanlarını ziyaret ederek çok takdire şayan bir çalışma yaptı.

Bu ziyaretlerde il başkanlarına hem gazetemizi tanıttılar, fikirlerimizi anlattılar, Millet İttifakına desteğimizi ilettiler; hem de onlarla röportaj yaptılar.

Bunları gazetemizde yayınlıyoruz.

İl başkanlarına ayrıca Bediüzzaman Cevap Veriyor, Hastalar Risalesi, Bediüzzaman Said Nursî ve Risale-i Nur (Selâhaddin Yaşar), İslam Demokrasi Laiklik (Süleyman Demirel), Cemaatler ve Toplum-Siyaset-Devlet (Kâzım Güleçyüz) ve Musibetlerin Dili kitaplarımızdan oluşan bir set hediye edildi.

İzmirli okurlarımızı bu güzel çalışmaları için tebrik ediyor; diğer mahallerimize de örnek olmasını diliyoruz.

