Günlük lâhika

Kutlular Ağabeyin Zübeyir Ağabeyden naklettiği “Yeni Asya bizim günlük lâhikamızdır” sözü malûm.

Bilindiği gibi “lâhika” Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin talebelerine ve bazı talebelerinin de Üstada yazdığı mektuplara verilen isim.

Risale-i Nur’un imanî bahisleriyle eşzamanlı olarak yazılmaya başlanıp Üstad’ın vefatından önceki en son dersiyle nihayet bulan lâhikaları okumak, kişiye hizmetin inkişaf seyrinin safahatını öğretiyor, değişen olaylara değişmeyen ölçülerle isabetli teşhis koyma melekesini kazandırıyor, hizmetin ihlâs ve istikamet çizgisinde inkişafını netice verecek parametreleri veriyor.

Yeni Asya da “günlük bir lâhika” olarak hizmet verme gayretinde.

Ülkede ve dünyada devamlı değişen olayların gündeme getirdiği soru ve istifhamları cevaplayan, sorunların çözüm yollarını gösteren, cazip tuzaklarla dağıtılmaya çalışılan dikkat ve himmetlerin aslî hedeflere kilitli kalmasını sağlayan, hizmet şevk ve heyecanını canlı tutan, süreklilik arz eden bir “lâhika.”

Gazeteyi elinize aldığınızda sizi karşılayan Bediüzzaman fotoğrafı ve ikinci sayfada Risale-i Nur’dan o günün aktüalitesine göre seçilen bir iktibas ile, yine Risale eksenli yazıların yer aldığı Lâhika sayfası bunun bir nişanesi.

Ama bu mana sadece bu sayfayla sınırlı değil.

Bediüzzaman ve Risale-i Nur’un mesajları her vesileyle gündeme getirilmeye gayret ediliyor. Manşetler ve birinci sayfa haberlerinden başlayarak gazeteye konulan her şey, bütün haberler, makaleler, dizi yazılar, fotoğraflar, çizim ve karikatürler, hep Risalelerdeki ölçü ve prensiplere göre yapılan “seçme, eleme, süzme, harmanlama” işlemlerinden geçirilerek en uygun yorum ve üslûpla sunuluyor.

İlânlarda da aynı prensipler uygulanıyor.

Bütün bu süreçler, yine Risale-i Nur’daki ölçüler muvacehesinde işleyen istişare mekanizmalarıyla ve şahs-ı manevî sistemiyle yürüyor.

Ve Yeni Asya’yı düzenli olarak takip eden camia mensupları, hem günlük olayları ortak bakış açısıyla yorumlama imkânı buluyor, hem bünye içindeki vefat, doğum, hastalık, nikâh gibi gelişmelerden haberdar olup birbirlerinin acı ve sevinçlerini paylaşıyor, hem de Risale-i Nur’daki mesajların dış daireye ulaştırılmasına katkıda bulunmuş oluyorlar.

Bu “lâhika”nın kıymetini bilmek ve hakkını vermek hepimizin vazifesi.

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ISPARTA MEVLİDİ

Isparta’da gelenek olarak devam eden Bediüzzaman Mevlidi, pandemi sebebiyle verilen fasılanın ardından bu hafta sonu, 1 Ekim Pazar günü yine Otogar yanındaki Terminal Camiinde öğle namazını müteakiben okunacak. Bir kez daha kaynaşma ve kucaklaşmaya vesile olacağına inandığımız mevlide okuyucularımızı bekliyoruz.